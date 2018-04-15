“再过20年，你也才38岁，你真的想就这样吗”

在从医的20多年里，茅益民见证了医学的发展，以及医学发展对于具体个人命运的改变。能为病人做一些事情的时候，他体会到了强烈的成就感。



星期日周刊记者 顾 筝采访对象：茅益民 职业：仁济医院消化科主任医师

茅益民，上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科主任医生，兼任上海市脂肪性肝病诊治研究中心常务副主任。

长期从事消化、肝病的临床和科研工作。擅长病毒性肝炎、脂肪肝、药物性肝病、自身免疫性肝病、胆汁淤积性肝病、肝硬化、不明原因肝损伤等各类疑难肝脏疾病的诊治。

门诊时间：每周一下午，仁济医院西院，特需门诊。

病人着急时，他不急；病人不急，他

敲警钟

尹狄和家人吓了一跳。

检查报告显示，转氨酶（转氨酶是人体肝脏这个“化工厂”的一个“晴雨表”）高达600多。

要知道，上个月随访的时候，转氨酶的数值还是正常的，怎么一下子飙升得这么厉害？

尹狄紧张坏了，心里担心是不是原来的脂肪肝加重了，赶紧去找茅益民。

“你先别急。”茅益民安抚他，“通常，即使脂肪肝加重，转氨酶也很少会升到那么高。我们得看看，导致这次转氨酶突然升高，是否伴随着其他的因素？”

茅益民问得很细，启发尹狄想起来了，几个星期前，他得了感冒，自己买了点感冒药吃，而且，服药期间，在应酬中喝了少量的酒。

茅益民判断，这次很有可能就是药物性的肝损伤，但为了谨慎起见，他还是安排尹狄做了一些检查，排除了其他种种可能，包括病毒性肝炎、非嗜肝病毒感染、自身免疫性肝病等。“有时，患者会不理解，怎么医生会让我们做那么多检查，其实，一个症状或一项指标异常会由各种不同的疾病引起，而不同的疾病采取的治疗策略是不同的，所以，一定要一一排除，找到源头。切忌头痛医头，脚痛医脚。”茅益民特别强调。

“记得在我做住院医生期间，有一次急诊夜班，来了一个30来岁的女性，说自己感觉头稍有点痛，很轻微。当时她看上去精神状态很好，既往也没有任何病史，初步检查也没什么问题。我那时心里还在嘀咕，这种轻微的头痛不应该来看急诊的呀，差一点就让她走了，但就在她站起的那一瞬间，我本能地觉着这样放她回去有点不放心，于是对她说，要不你再去做个CT吧。结果检查出来，是蛛网膜下腔出血。我想想都后怕，如果把她放回去了，后果不堪设想。”茅益民说。

检查排除了其他引起转氨酶突然升高的原因，茅益民给予尹狄针对药物性肝损伤的治疗方案，没多久，尹狄的转氨酶指标就又回归到正常的水平，不过茅益民可没放松，他提醒尹狄：运动和饮食还是要照之前的计划进行，切不可放松。

尹狄很感慨，他觉得茅益民就是这样一种存在：当病人紧张着急的时候，他不急，有一种成竹在胸的感觉；而当病人放松警惕，忘乎所以的时候，他又在旁边给你敲警钟。

尹狄认识茅益民已有三四年时间了，他一直在随访检查自己脂肪肝的情况。

和很多人人到中年才有脂肪肝不同，尹狄在10岁时就是个小胖墩，辗转在当地医院检查，结果是脂肪肝。当时在治疗和服用药物后，脂肪肝引起的转氨酶轻度升高的情况控制住了，但脂肪肝始终未消除。后来他来上海读大学，参加工作，十几年间，转氨酶一直控制得不错。可等到跳槽换工作后，由于工作压力增大，并且一直在外面吃饭或叫外卖，他体重明显增加，而且体内的转氨酶数值又一下子超标了。

当时尹狄的家人很着急，因为他的脂肪肝问题一直是家里人的心病，他们听人介绍，知道仁济医院的茅益民看脂肪肝很有经验，就寻来就诊。

“茅医生第一次问诊非常详细，他大概问了半个多小时，然后给我制定了一个详细的食谱和运动方案。他还给我一张表，就像打卡一样，每天吃了什么，运动了什么，就在上面打勾。”尹狄严格遵照医嘱，很快，他的转氨酶恢复正常了，而且，脂肪肝的程度也明显减轻，之后，他就一直定期随访。除了前段时间令他吓一跳的药物性肝损伤外，其它时候，他都控制得不错。

喜欢“听话”的病人

茅益民喜欢尹狄这样依从性好的患者，作为诊治过很多脂肪肝患者的医生，他很遗憾地表示，这类病人依从性很差。

“普通人可能觉得脂肪肝没什么症状，没什么大不了的。其实，研究表明，脂肪肝可以导致动脉硬化，进而可出现脑溢血、冠心病等心脑血管事件。脂肪肝如果不及时防治，肝炎、肝纤维化、肝硬化和肝癌可能会接踵而至。脂肪肝是代谢综合征的最早期表现，患者不好好控制，几年后进展为2型糖尿病的风险增高，并且脑梗塞、脑溢血、冠心病、心肌梗死等心脑血管事件的发生率远高于正常人群。”

“不过这是一个可逆转，看得好的毛病。”茅益民接着说，“这个疾病需要通过饮食、运动来调整，从源头上控制，需要病人能重视，并根据医生的方案来执行。”

记得有一次，茅益民的门诊室来了一个18岁的男孩，身高180，体重260斤，重度脂肪肝。陪同前来的父亲很无奈：“我已经没办法了，医生，只能交给你了。”

检查报告出来看，很多指标都超出了正常值，转氨酶高，血脂高，血糖也已超标。

茅益民看着这个年轻人，语重心长地对他说：如果你再不好好控制，20年后身体就不知道已经怎么回事了。你现在18岁，再过20年，你也才只有38岁啊。

小伙子听进去了，他根据茅益民的方案去饮食，去运动。茅益民也告诉他：“我会监督你的。”

就这样，半年内，这个年轻的男孩子减掉了80斤，脂肪肝逆转了，所有的指标在未用任何药物的情况下全部恢复正常。

“看到这样‘听话’，愿意配合的病人，我当然很开心。不过老油条也很多，碰到不肯认真按照我的指导去做的病人，以致治疗效果差的，对他们会有一种恨铁不成钢的感觉。”茅益民说。

别让第二次来得太早

肝科的疾病有很明显的时代特色。

2003年，上海市脂肪性肝病诊治研究中心在仁济医院成立，以研究这一患病比例越来越高的疾病。脂肪肝患者数量攀升很快，“2000年，门诊时偶尔会看到几例脂肪肝。2010年，脂肪肝患病率估计在18%左右，而到了2015年，几乎4个人中就有1个，已经和欧美国家旗鼓相当。特别是很多30岁左右的年轻人，整日大鱼大肉，喝酒应酬，晚上熬夜、吃夜宵，很容易患上脂肪肝。”

而在茅益民刚从医院毕业，进入消化科工作的1992年，那时的病房内，有近一半的病人是同一种类型：中年男性，肝硬化，躺在病床上，充盈着肝腹水的肚子高高耸起，就像一座座小山一样。

中国是乙肝大国，但当时对乙肝并没有什么特别的治疗手段，除了一点保肝药之外，并没有任何可以针对病毒治疗的药物。于是患者得了乙肝之后，很大比例会沿着乙肝到肝硬化最后再到肝癌的发展路线行进。

住到病房里的病人，大多是因为乙肝已进展到肝硬化，伴随着可怕的并发症，腹水、食管胃底静脉曲张出血，或肝昏迷。

有时茅益民在医生办公室处理着工作，突然呼叫铃就来了，某床病人大出血了。茅益民赶紧冲过去，除了开医嘱尽快启动药物止血，还得拉三腔管，进行紧急处理。“大出血的病人很凶险，可能因为出血，病人就走掉了。食管胃底静脉曲张出血的量是很大的，往往是一脸盆一脸盆出的，我的白大褂被染红过好几件。”即使出血止住了，但医生们都知道，发展到这一阶段，已经不可逆了，下一次出血还会再来，有了第一次，就会有第二次，第三次。那时还没有肝移植等手段，到此时，医生能做的已非常有限，唯一能控制的，只是别让第二次来得太早。

有的时候，病人会出现肝昏迷的状态，一开始是反应迟钝，不认识家人，之后会胡言乱语，直至深度昏迷。在当时，治疗的措施有限，一般患者都会在短期内去世。

我想好好监督病人

治疗手段有限，会让医生觉得沮丧、无奈。

不过茅益民看到了转机。从1996年开始，他被安排负责进行一种新药的临床试验。新药叫拉米夫定，是治疗乙肝的抗病毒药物。茅益民负责筛选病人，按方案要求随访病人。药物效果还挺神奇的，在使用了一段时间药物后，病人的精神状态变好了。而在随访检查中发现，多数乙肝病人的HBVDNA（乙肝病毒基因）转阴了。

看到这样的效果后，茅益民很振奋，在连续三年的临床试验之后，这款药物正式被批准运用于临床，这是乙肝治疗领域的突破性进展，也是乙肝抗病毒药物的最初使用。

在这之后，一代又一代的抗病毒药物不断发展，茅益民几乎参与了各代抗病毒药在中国的临床试验，亲历了这些药物在中国的发展、上市。现在，由于乙肝抗病毒药物的上市，更多的乙肝患者接受治疗，由乙肝导致的肝硬化、肝衰竭的比例在临床上明显减少了。

在从医的20多年里，茅益民见证了医学的发展，以及医学发展对于具体个人命运的改变。能为病人做一些事情的时候，他体会到了强烈的成就感。这种感觉，早在20多年，他作为住院医师在心内科轮转时，就深刻地体会到了。

那次心内科病房急诊收了一个18岁的女孩，周六，出现感冒，到了周一，突然出现严重室性心律失常（可致死）而收到病房，病危。

发病很急，那时常规的抗室性心律失常的药物治疗无效，无法逆转这种严重的室性心律失常，面对的是年轻的生命，科室内组织了多次紧急讨论。当时的心内科王主任提出，既然常规的治疗无效，可以考虑换一种文献上曾经报道过的药物试试，但该药用上去之后，需要一位医生在监护病房24小时守护，以随时了解动态。茅益民主动报名，一晚上守在监护室内，观察着。第二天女孩的心律失常的情况就被纠正过来了，茅益民觉得很高兴，他知道，治疗的功劳并不是他的，但是他这一晚上并没有白费。

后来，女孩子被抢救回来了，恢复得很好。茅益民和同事们去向她询问，在当时，病危的状态，她自己是什么情况。

女孩说:“当时，我看到两条路，一条是完全黑的，一条是很明亮的，我选择了那条黑暗的道路。由于路上很黑，所以我一再提醒自己，眼睛一定要睁大。”

“在那濒死的状态，如果她选择那条光明的道路，或许人可能就走掉了。”做医生这么多年，茅益民敬畏生命，也知道生命的脆弱，所以他时时想做一名“监督”病人的医生，让他们不至于滑入太过危险的状态。

（为保护隐私，患者使用化名）