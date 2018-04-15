由我一手设计，你的孤独

文／刘芷蘅

如果你注定能看到你那未来，残缺不全，连难过都不值一提，你还会认为你现在觉得对的选择值得一做，并始终不悔吗？

若有一天，人类真的以己之自大自傲，接近了研究数千年的造物真相，将会如何？

数学之抽象奥秘如被证伪，建立于其上的一切是否都不再有意义？

有目的地去让自己爱上一样事物，最终心灵将至何方？

你别担心，以上这些快要把一个正常的脑袋逼疯的问题不是本书作者问的，而是笔者在掩卷后想出来折磨自己脑细胞的。

《你一生的故事》 为特德·姜早期的科幻主题中短篇作品集。没有惊天动地的星际大战，亦或可歌可泣的跨族之恋，作者像一个虔诚的清教徒，披着科幻的外衣，写的却是任何时代、任何人群都可能面对的一个个选择。作者的谦逊使他从不试图对自己道出的问题予以“正确”答案，只是按照精巧的构建故事的逻辑，让读者去看到一种结局的可能性。如在同名短篇《你一生的故事》 中对于“预见未来”，作者写——

“关于这个问题，我喜欢把它跟一个寓言联系在一起。一个人站在岁月之书前，这本书按时间先后记载了过去与未来的一切事件。这个人手持放大镜，翻动薄薄的纸页，翻到记载她生平事迹的地方，她发现有一段写着她翻阅岁月之书。她跳到下一段，这段文字详细叙述了她这一天余下的时间会做什么。……可她是个反叛型，偏要下定决心，什么马都不赌。悖论于是产生。

自由意志的存在意味着我们不可能预知未来，而我们之所以知道自由意志存在，是因为我们直接体验过它。……但真的是这样吗？会不会出现另一种情况：预知未来改变了一个人，唤醒了她的紧迫感，使她觉得自己有一种义务，必须严格遵照预言行事？”

正是按照上述一段可称优美的逻辑，作者让自己的主人公获得预知未来的能力，又使她成为了一个严格的宿命论者。即使她看见了徒劳无功的恋情结局，依然义无反顾地奔向她现在的命运。

人究竟为什么要做下一种已知结局不好的选择？这种有些类似于“明知不可为而为之”的大无畏究竟出于什么？有些人会想，这是因为对美好过程的追求。在他们眼中，结果本身并不重要，而是经历使生命丰满精妙。而另一些人则态度更加消极：是不是人生本无圆满，一切美好总会变质，哪怕换一种选择，换一个爱人，换一种生活方式，“缺憾”也总会到来，不过早与晚之别。因此，不如抓住现有的缘分，就不再同命挣扎。无论哪一种解读，都带了一层孤独至近乎寒冷的决绝。

科幻主题的特殊意义就在于富于背景的变化。在一些生活之外的场景中，许多问题才得以被激发，于是也就产生了本文开篇所述的种种哲学问题。而“科技”本身，也是人类一直关注的，与伦理或哲学密不可分的主题。不可否认，科学是一部分人类的狂傲。对这样现实的认清使得作者笔下的一篇篇小说晕染着一种“孤独感”，或面对生命，或面对科技发展，或面对信仰；作者哲笔写下的孤独，是人类种族发展中不可忽视的一支旋律。