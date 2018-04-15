科学抗癌，关爱生命-第三十届上海市肿瘤防治宣传周启动

记者 陈里予

晨报讯4月15日-21日是第三十届上海市肿瘤防治宣传周，今年的主题是“科学抗癌，关爱生命——抗癌路上，你我同行”。昨天，市卫计委在黄浦滨江举办市级大型肿瘤防治主题宣传活动。据悉，在上海，由于人口老龄化，生活方式变化等，癌症发病持续增长。最新监测数据显示，2014年全市共诊断新发癌症6.8万例，发病率为477.8/10万, 肺癌、结肠直肠癌、甲状腺癌、胃癌和乳腺癌位列发病前五位；3.7万人因癌症而死亡，占所有死亡原因的31.0%，癌症死亡率为259.6/10万，是本市居民的第二位死因，肺癌、结肠直肠癌、胃癌、肝癌、胰腺癌位列死亡前五位。

上海市连续四十余年开展肿瘤登记监测，为本市各项癌症防治策略的制定、实施和评价提供了科学依据。2013年起，在全国率先将社区大肠癌筛查纳入重大公共卫生服务项目，已累计初筛300万余人次，不仅通过早期诊断大肠癌提高治疗效果，更通过发现癌前期病变降低大肠癌的发病风险，第一轮筛查在检出的大肠癌中早期比例达52.7%。依托《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2015年-2017年）》“社区居民肿瘤等慢性状况生存健康管理项目”实施了粉红健康操运动干预、外周植入中心静脉导管（PICC）维护、营养评估和干预等十余项适宜肿瘤干预技术在社区的转化和推广试点，探索社区更好地向癌症患者提供服务。

第三十届上海市肿瘤防治宣传周期间，本市将开展一系列主题宣传活动，各区也将以社区和医院等场所为重点开展主题宣传活动，进一步普及科学的肿瘤防治知识，广泛宣传肿瘤的及早发现、规范诊治和科学康复。

4月15-21日，在上海图书馆的一层目录大厅，将举办癌症防治知识图片展，欢迎市民前往参观，免费领取赠阅资料。市民也可关注“健康上海12320”、“上海疾控”微信公众号获取相关癌症防治信息。