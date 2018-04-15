可一路观赏浦江美景“上座率”不断攀升-浦西首条滨江公交线明延伸运营

记者 钟 晖

晨报讯 浦西第一条特设浦江滨江公交线——浦西滨江1路，自开通以来“上座率”持续上扬。运营方“趁热打铁”，明天周一首班车起，浦西滨江1路将进一步深入至长华路华泾路，营运车辆增至15辆。此举直接打通徐汇区南部华泾地区至市中心区的连接，将极大方便众多新村小区居民的出行。

今年2月8日，浦西滨江1路开始迎来送往，成为浦西地区唯一一条沿滨江开行的公交线，吸引市民游客纷至沓来。乘客们一路欣赏徐汇滨江沿岸的文化艺术场馆和自然美景，有的甚至来来回回反复乘坐，乐而忘返。尤其是双休日、节假日，观光客流不断增长。据运营该线路的巴士四公司统计，2-3月双休日日均客流保持在600多人次，2月18日更是达到2645人次的最高值。

可惜，线路附近的部分居民区却享受不到乘车的便利，其中就包括华泾大片居民区。

巴士集团协助配合徐汇区加快南部区域公交建设步伐，合理优化公交线网布局，将新辟不久的浦西滨江1路延伸至华泾地区腹地，进一步填补区域公共交通出行空白点。

具体做法是：4月16日首班车起，浦西滨江1路延伸至长华路华泾路，直接贯通徐汇区南部华泾地区至市中心区的连接。线路延伸后，将有希望缓解徐汇区南部区域道路拥堵压力，不仅便利华泾地区附近新村小区居民出行换乘地铁4、13号线，而且方便就读华育、位育等学校学生的的出行，提高沿线居民公交出行的比重。