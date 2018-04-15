新福康里加装电梯“悬空老人”脚踏实地

社区晨报记者 丁皓

推进多层住房加装电梯工作，让“悬空老人”轻松上下楼，这几年一直是热点话题。日前，静安区石门二路街道新福康里小区96号楼组前一片欢腾，一幅写有“睦邻家园居民自治 圆电梯梦”字样的红色标语异常醒目。居民们齐聚在一起，共同见证这一圆梦时刻。

静安区委副书记、区长陆晓栋和居民代表一起启动电梯，并陪同89岁老人王芳祥从四楼的家中乘电梯下楼，这也是老人在“悬空”多年后，第一次轻松顺利“落地”。看着崭新的电梯开启，刷卡，进入，飞快地从一层直接升到七层，老人的脸上露出开心的笑容。可谁又知道，这三年的加装电梯之路却并非一帆风顺，期间的艰辛，居委会和楼组居民体会得最为真切。

加装电梯不易

楼组自主发力

石门二路街道内的老旧小区不少。新福康里居民区却是很特别的一个。小区地处闹市中心，东起石门二路、西至泰兴路、南临新闸路、北靠武定路，是上海市旧区成套改造的精品小区，也是一个汇集石库门文化和现代住宅楼居住理念于一身的新型居住小区。就是这样一个小区，老龄化现象却相当严重。多年来，对于没有电梯的多幢多层楼内的老人而言，老公房加装电梯是他们心中的一个梦。

居委会干部告诉记者，小区内有42幢多层楼房。其中“架空层”的楼房就有24幢。所谓“架空层”楼房就是7层高楼房，由于1楼是架空的，因此，顶楼相当于8层高。“96号楼共17户人家，其中65-70岁老人14人，70岁以上老人达11人，还有一位住在2楼的102岁的老人”说这里是“悬空老人楼”一点也不夸张。

2015年，新福康里居民区党总支通过“两代表一委员”联系社区这一平台，将小区居民加装电梯的呼声传递给代表和委员们，得到了代表的重视。通过大家的共同努力，取得了区住房保障和房屋管理局和区规划和土地管理局的支持。随后，楼组多次组织居委会、业委会召开专题会。

期间，为了找到具有资质的施工方，96号楼组多次前往市内已加装成功的小区及电梯公司参观学习。最终，楼组形成了一整套楼组加装电梯的方案，楼组居民自筹资金向小区业委会正式提出书面申请。经过两年多的努力，新福康里第一台楼组自筹资金加装电梯项目在去年12月正式开始施工，并在今年3月竣工验收。

真正惠民工程

期待借鉴和推广

96号楼组试点加装电梯的成功，与党建引领下的楼组自治和居民充分的参与是分不开的。居民区党总支在针对居民区难点、痛点、堵点来解决问题，引领居民主动参与，开展自治方面发挥了积极和重要的作用。这一实践让小区其他楼组和石门二路街道其他居民区深受启发。记者在96号楼观察到，自电梯启动使用后，老人们出行的频率变得多起来，而规范的刷卡流程也充分地保证了楼层居民的利益和安全，电梯入口的墙面上还贴着96号楼组文明使用电梯公约。如今，96号楼的居民们愉快地享受着电梯上下的便利生活。

街道相关工作人员表示，96号楼以楼组自筹资金成功加装电梯的案例，为小区内另外41幢没有安装电梯的多层住宅提供了可以借鉴和复制的样板。新福康里居委会干部对记者透露，目前，小区里另外的8幢居民楼也已经有意向加装，其中有个楼组已经进入立项审批阶段。