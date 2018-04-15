新时代全面深化改革开放，习近平下了一步大棋

【学习进行时】4月13日，习近平总书记出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话，宣布党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。对于新时代全面深化改革开放，这无疑是一步大棋。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读。

“党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。”

4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布了这一重大决策。这不仅是新时代海南发展清晰的战略指引，更是新时代全面深化改革开放的大动作、大战略、大手笔。

这步大棋，形成更高层次改革开放新格局

当今世界，和平合作、开放融通、变革创新的潮流滚滚向前，经济全球化不可逆转，中国经济实现高质量发展必须在更加开放条件下进行。习近平对中国和世界发展的大势有着清晰的判断。

40年前，我们党决定兴办经济特区，实行特殊政策和灵活措施，由此开启了从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折。这一突破传统经济体制束缚的重大决策，可谓惊天一笔，关键抉择。

经过40年不懈奋斗，中国特色社会主义进入了新时代，改革开放又到了一个新的历史关头。党的十九大作出“推动形成全面开放新格局”的重大部署，明确强调：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”这就必然要求在扩大对外开放、积极推动经济全球化上再有大举措，再布大棋局。

这次习近平宣布海南全岛建设自由贸易试验区，探索中国特色自由贸易港建设，不仅打破了此前在一省市内划定几个片区的自贸区形式，而且直接瞄准自由贸易港这一当今世界最高水平的开放形态。大力度、开拓性的举措既是一种开放力度和规模的体现，更是一种积极主动势头，一种牵引大局的谋划。

习近平强调：“海南发展不能以转口贸易和加工制造为重点，而要以发展旅游业、现代服务业、高新技术产业为主导，更加注重通过人的全面发展充分激发发展活力和创造力。”

释放的信息非常明确，海南自由贸易试验区和自由贸易港定位不同于一般的口岸，必须打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地，努力成为新时代全面深化改革开放的新标杆，形成更高层次改革开放新格局。

放眼新时代全面深化改革开放的全局，这无疑是一步大棋。

日前，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上宣布了下一阶段在扩大开放方面的几项重大举措，宣示了维护自由贸易的坚定决心。

习近平表示“将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢”。仅仅3天后，海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的消息便重磅推出。这步棋下得雷霆万钧，气势磅礴，举国振奋，举世关注。

这步大棋，关乎国家治理体系和治理能力的现代化

仔细研读习近平这篇讲话不难发现，“制度”“体制”“机制”是反复出现的关键词。8000余字的讲话中，仅“体制”一词就出现了21次。

习近平明确强调：“海南全岛建设自由贸易试验区，要以制度创新为核心，赋予更大改革自主权。”同时，“在破除体制机制弊端、调整深层次利益格局上再啃下一些硬骨头”。

在海南全岛建设自由贸易试验区，探索中国特色自由贸易港建设，这本身就是体制机制上的一大创举；而在习近平一系列具体部署上，更是处处体现着体制机制改革的要求。

习近平对海南提出6个“要”，包括下大气力破除体制机制弊端，在生态文明体制改革上先行一步，加快推进民生领域体制机制改革等等。在每一个“要”的要求下，几乎都涉及多项具体的体制机制改革举措。

可以看出，对海南今后一个时期的发展，习近平最为重视的就是在体制机制上大胆创新，形成更加成熟更加定型的制度体系。

党的十九届三中全会以来，随着深化党和国家机构改革全面启动，全面深化改革进入了一个新阶段。各方面改革已经广泛涉及到体制机制层面，破解体制机制问题成为改革开放继续走向深入的关键环节，是重中之重。

习近平指出，“新形势、新任务、新挑战，赋予经济特区新的历史使命”。在习近平看来，开放也是改革。在新时代全面深化改革开放的大局中，必须寓改革于开放之中，以开放促改革、促发展。因此，经济特区既要当好对外开放的重要“窗口”，也要当好体制改革的重要“试验田”。

习近平突出强调海南的体制机制改革，就是要充分利用海南的独特开放优势，解放思想、大胆创新，以思想大解放，求得改革大突破，形成更多可复制可推广的经验。可以说，这步大棋同时关乎国家治理体系和治理能力的现代化。

习近平强调：“经济特区要不忘初心、牢记使命，把握好新的战略定位，继续成为改革开放的重要窗口、改革开放的试验平台、改革开放的开拓者、改革开放的实干家。”对经济特区这4个清晰的战略定位，背后的深意不言自明。

走好这步棋，坚持党的领导全面从严治党是根本保证

习近平强调：“经济特区处于改革开放前沿，对全面加强党的领导和党的建设有着更高要求。”他指出：“坚持党的领导，全面从严治党，是改革开放取得成功的关键和根本。”

讲话中，习近平深情回顾了30年来，在党中央坚强领导和全国大力支持下，海南经济特区取得的巨大成就，得出的一条重要启示——无论改什么、改到哪一步，都要坚持党的领导，确保党把方向、谋大局、定政策，确保党始终总揽全局、协调各方。

全面加强党的领导，是5年多来习近平部署各项改革工作的首要要求。在历次中央深改组会议上，他反复强调要聚焦“关键少数”，强化“主体责任”，要求党政主要负责同志要亲力亲为抓改革扑下身子抓落实。释放的信息非常明确，就是要将党的领导贯穿改革全过程，确保改革沿着正确的方向扎实推进。

习近平强调，广大党员、干部要坚定维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，从践行“四个意识”和“四个自信”到基层党组织建设，他都进行了十分具体的部署。

同时，习近平要求，要以改革创新精神抓好党建，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，教育引导广大党员、干部自觉抵制不良风气对党内生活的侵蚀，营造风清气正的良好政治生态。

历史从不眷顾因循守旧、满足现状者，机遇属于勇于创新、永不自满者。一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。

只要不忘初心、牢记使命，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，保持历史耐心，发扬钉钉子精神，一张蓝图绘到底，一任接着一任干，就会如习近平所说——“中国改革开放必然成功，也一定能够成功！”