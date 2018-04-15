开创新时代国家安全治理新局面

今天是第三个全民国家安全教育日，同时是习近平总书记提出总体国家安全观这一重要思想四周年。

2014年4月15日，习近平总书记在中央国家安全委员会第一次全体会议上首次提出这一重大战略思想，强调必须坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

总体国家安全观的提出和实践，有力地推进了新时代国家安全治理体系建设。这一重大论断，是习总书记纵览全局、审时度势，从新时代改革发展的大局出发，精准把握国家安全形势变化的新特点新趋势，对国家安全理论做出的重大创新，为开创新时代国家安全工作新局面提供了根本遵循，具有重大的实践和指导意义。

党的十八大以来，从成立中央国家安全委员会，建立集中统一、高效权威的国家安全体制，到制定《国家安全法》、设立全民国家安全教育日，加快推进国家安全法治建设；从明确国家安全战略方针和总体部署，到十九大报告把“总体国家安全观”确立为新时代国家安全工作的指导思想。一系列重大创新举措陆续出台，中国特色国家安全体系的“四梁八柱”逐步搭建起来，对国家安全的支撑作用日益体现。

安不忘危，治不忘乱。保证国家安全，是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分。新时代以来，传统安全威胁与非传统安全威胁相互交织，以军事、政治、外交等冲突为代表的传统安全威胁依然严峻。正如习总书记所言，当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂。面对复杂和不确定的国际安全新形势，总体国家安全观科学回答了中国这样一个发展中的社会主义大国如何维护和塑造国家安全的基本问题，将我们党对国家安全基本规律的认识提升到了一个新的高度。

坚持总体国家安全观，在和平年代绷紧安全之弦，有利于更好维护和延长我国发展重要战略机遇期，确保中华民族伟大复兴的进程不被滞缓或打断。

将总体国家安全观落到实处，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，自觉接受党的领导，为维护国家安全和社会稳定提供根本政治保证。我们党第一次设立中央国家安全委员会，习近平总书记就亲自挂帅，亲自部署，建立起了集中统一、高效权威的国家安全领导体制。

顶层设计、总体谋划至关重要，夯实社会基础，凝聚人民力量同样必不可少。这也是开展全民国家安全教育日活动的题中应有之义。习近平总书记反复强调：“要坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民，动员全党全社会共同努力，汇聚起维护国家安全的强大力量”。只有不断培育和增强全民国家安全意识，坚持群众路线，筑牢维护国家安全的群众基础，才能本固邦宁。

新时代要有新作为。我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立新时代总体国家安全观，立足国际秩序大变局来把握规律，立足防范风险的大前提来统筹，立足我国发展重要战略机遇期来谋划，居安思危，锐意进取，筑起国家安全牢不可破的铜墙铁壁，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强安全保障。（央视评论员）