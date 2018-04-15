24 小时 On Call！北京“红墙卫士”的一天

现代快报讯（记者 项凤华 张瑜 / 文 蔡玥 马晶晶 叶子 / 摄）"Police ! Do not resist! "（警察，不许动！）在抓捕一位涉外吸毒人员时，老外嫌疑人上演了假装听不懂中文的戏码，遭到一连串流利的英文发问，老外完全呆掉了；街坊邻居因小事闹起纠纷，被称为 " 百姓亲闺女 " 的她一到场，三言两语，就把双方给劝和了 …… 到底是谁本事这么大？他们就是北京西城公安，老百姓赞誉有加的 " 红墙卫士 "。西城区是首都核心区，是党中央所在地，紧挨红墙边，这里时时都是重要节点、处处都关乎国计民生，作为 " 红墙卫士 " 的西城公安，肩负的使命更加不一样。

△胡辛

凌晨抓吸毒老外的那位警察叫胡辛，是北京市公安局西城分局出入境管理大队外管中队副中队长，他所在中队的主要工作就是处置辖区内一些涉外案（事）件。多年涉外警务工作的经历，让胡辛对肩上的重任有了更深刻的理解。他还记得刚到外事科工作时，师傅告诉他的那句话：" 在外国人面前，我们代表着中国，执行的是中国法律。我们的样子，就是中国的样子。" 一直以来，他也确实做到了。

胡辛和同事们的辛苦工作，获得了多方的认可。" 不光是我们救助、帮助的涉案人员，甚至是违法被处理的人员也特别认可我们中国警察的工作， 给我们送来感谢信和锦旗。" 胡辛说着，还给现代快报记者展示了其中一位涉案外国人写给他的感谢信。

与外事警察胡辛不一样，西城区牛街派出所社区民警沈琦接触更多的是小区里的大爷大妈、小商小贩，处理的也更多是矛盾纠纷等小事。但这位 80 后女警特别用心，在与社区老百姓打交道的 9 年时间里，她也获得了社区老百姓的认可。她对社区里的孤寡老人们格外照顾，很多老人都亲切地管她叫闺女，所以 " 百姓亲闺女 " 的称号也就不胫而走。

△沈琦（左一）

4 月 4 日，现代快报记者来到牛街派出所采访时，刚进派出所大门，正好遇到一对外地夫妇来给沈琦送锦旗。" 还花钱买锦旗，你们说句‘谢谢’，我心里就挺高兴的。" 沈琦说。原来这对夫妇在沈琦工作的社区做小生意，因停车问题与他人产生纠纷，沈琦几次前去调解，最终双方尽释前嫌。

△渠立萌（右）

相比社区民警，西单大街派出所治安民警渠立萌的工作，就显得刺激一些了。" 别动！警察！" 每当抓到扒手，亮出警官证，大喊出这四个字时，这位 90 后便衣女警就特心潮澎湃，她说，在那一刻内心的骄傲是任何事情都不能比的。她是网友们点赞的 " 最美逆行者 "，也是 " 红墙卫士 " 的重要一份子。曾经她和同事在西单一家商场便衣巡控时，抓获三名正在作案的扒手。看到穿便衣的渠立萌，被偷钱包的事主惊呼：" 你们是警察啊？！太帅了！"

在西城区，党政机关多、国家金融监管部门多、繁华场所多、居住的人民群众多，像胡辛、沈琦、渠立萌等这样的民警用自己的坚守，诠释着西城公安工作的使命与担当，更传承着一代代西城公安人的奉献与忠诚。多年来，因日夜守护着这片特殊的地区，所以西城公安成为了广大人民群众心目中的 " 红墙卫士 "。

今年，北京西城公安专门设立了 10 个 " 红墙卫士先锋岗 "，切实履行 " 为党中央站岗、为人民群众守夜 " 的神圣职责。恰恰是他们的负重前行，才换来了老百姓的岁月静好。

（编辑 刘魏 高淼）