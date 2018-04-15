习近平考察海南传递了哪些重要战略？

2018年4月11日至13日，习近平在出席博鳌亚洲论坛2018年年会之后考察海南。这是他再次当选国家主席之后的首次国内考察。观察他走过的地方，不难发现，每个点都折射着战略思维和战略眼光。

习近平考察深海所：“一定要向海洋进军”

今年4月6日，一艘科考船悄然返回三亚码头，上面搭载着一个名叫“深海勇士”的载人潜水器。这是它进入运行阶段后的首次航行。“深海勇士”的家，正是鹿回头山下新建的深海所。

六天后，4月12日下午，“深海勇士”和它的总设计师胡震、七名潜航员战友迎来了一位特殊的客人——习近平。

△4月12日下午，习近平同“深海勇士”号载人潜水器设计师和深潜团队亲切交谈。

△深海勇士”载人潜水器总设计师胡震（右四）与七名潜航员

这并非“深海勇士”第一次与总书记面对面。两年前的2016年6月3日，习近平就曾在国家“十二五”科技创新成就展上见过正在研制中的“深海勇士”载人舱。

作为我国首个深海科研基地，深海所正在联合全国科研力量为“深海勇士”建设一个更庞大的“探海家族”，目标直指身边的这片海。

五年前，习近平考察三亚时，也曾眺望这片海。这片海，曾经是我们的屈辱，也带给我们以挑战，如今是我们的机遇。这些年，习近平始终保持着对这片海的战略思考。

习近平考察南繁基地：“要下决心把我国种业搞上去”

三亚，是袁隆平的“福地”。他不只一次说，“杂交水稻的成功，一半的功劳应该归功于南繁。”南繁，就是利用南方冬季光温适宜的气候条件进行农作物加代、繁育、制种。据统计，目前中国70%以上的农作物品种都经历过南繁。

4月12日下午，习近平到三亚考察的第二站，就是南繁科研育种基地。

88岁的袁隆平院士邀请总书记走上了超级稻“超优千号”展示田的田埂。去年，这一品种曾以平均亩产1149.02公斤刷新世界水稻单产最高纪录。总书记询问品质怎么样，袁老回答，可与国际优良品种媲美，“我们不以追求高产量牺牲高品质”。

两双手再次紧紧握在了一起。五年前，2013年4月28日，习近平在全国总工会机关同全国劳动模范代表座谈时，曾向袁隆平说起一段往事：1998年他就曾到湖南见过袁隆平，“我那时在福建当省委副书记，主管农业，十分关心种业问题。杂交稻育种，是一个很伟大的事业，要继续抓好。”

在习近平眼里，小小的种子，一直是与伟大的事业联系在一起的。

习近平：“力争做世界上身体最健康的民族”

4月11日下午，习近平来到博鳌乐城国际医疗旅游先行区考察，并同医疗专家们亲切交流。他强调，实现“两个一百年”奋斗目标，必须坚持以人民为中心的发展思想。经济要发展，健康要上去。人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。要大力发展健康事业，为广大老百姓健康服务，力争做世界上身体最健康的民族。

习近平：像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水

建设国际旅游岛是中央的重大决策。在今年的这次考察中，习近平多次提及国际旅游岛。他指出，海南要充分发挥生态环境、经济特区、国际旅游岛的优势。他再次强调，青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱，是一笔既买不来也借不到的宝贵财富，破坏了就很难恢复。要把保护生态环境作为海南发展的根本立足点，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水。

△国际旅游岛旅游项目图

习近平：强化互联网思维 善于利用互联网优势

4月13日上午，习近平在海口考察了海南省数据大厅。在海南的战略定位中，不仅要建设一座国际旅游岛，还要建设一座智慧岛。

在海南省数据大厅，海南省工信厅厅长王静向总书记报告，海南政务信息系统共享率达到100%，她向总书记演示了“多规合一”、互联网+防灾减灾等重点应用系统。

△海南省数据大厅

海南推进大数据建设，既有源自本土的基因，又乘国家战略的东风。

2015年6月5日，中央深改小组第十三次会议同意海南省在全国率先开展省域“多规合一”改革试点，海南顺势提出把海南岛作为一个大城市、大景区来统一规划、建设和管理。

去年12月8日，习近平在主持中央政治局第二次集体学习时强调，实施国家大数据战略，加快建设数字中国。这更是为推动海南智慧岛建设提供了方略。

在此次考察中，习近平指出，加快政府大数据平台建设是提高社会治理能力和水平的迫切要求。各级党委和政府要强化互联网思维，善于利用互联网优势。总书记寄望海南继续在大数据建设上积极探索，创造更多经验。

习近平考察施茶村：乡村振兴关键是产业要振兴



五年前，2013年4月9日，习近平在亚龙湾兰德玫瑰风情产业园考察时，接过黎族花农李玉梅摘下的这顶竹笠戴到了头上。临走时，他语重心长地说，“小康不小康，关键看老乡”，这句话由此传遍全国。

党的十九大首次提出了乡村振兴战略。习近平此次在海口专程考察了一个乡村振兴“样板村”——施茶村。

施茶村位于海南最高的火山口脚下，受火山地貌的影响，千百年来，村民只能在石头缝里种庄稼，望着石头发愁。

△施茶村附近的火山口地貌

2013年，施茶村村支书洪义乾组织干部去海口另一个村子考察，发现火山石块荒地和村民院墙上都种上了一种“神仙草”，一斤至少能卖200元。回村后，洪义乾带头种石斛，从深层地下抽出火山矿泉水早晚喷灌，原本的荒地变成了石斛生长的乐土。如今，全村种植火山石斛达500多亩，去年人均可支配收入达到了14500元。

△火山石斛园

△美丽的石斛

在施茶村考察时，习近平指出，全面建成小康社会，城市和乡村都要发展好。乡村振兴，关键是产业要振兴。

△独家V观《习近平：乡村振兴要靠产业 产业发展要有特色》

站在这个火山口边上的这个小村庄，总书记关注的是乡村振兴战略这篇大文章。

习近平：党中央支持海南全面深化改革开放



2018年4月13日，因改革开放而生、因改革开放而兴的海南，迎来了自己30岁生日。

当天上午，习近平参观了海南建省办经济特区30周年成就展。他说，海南建省办经济特区30年来，从一个欠发达的边陲海岛发展成为我国最大的经济特区和驰名中外的国际旅游岛，改革开放实现重大突破，经济社会发展取得巨大成就，充分证明党中央关于海南建省办经济特区的决策是正确的。

当天下午，庆祝海南建省办经济特区30周年大会在海口隆重举行，习近平出席大会并发表重要讲话。他说，党中央最近研究制定了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。新时代，海南要高举改革开放旗帜，创新思路、凝聚力量、突出特色、增创优势，努力成为新时代全面深化改革开放的新标杆，形成更高层次改革开放新格局。

△独家V观《习近平：党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区》

“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域”。这是习近平经常引用的一句话。十九大以来，他多次强调坚持“五种思维”，战略思维摆在了第一位。海南之行，再次展现了一位政治家、战略家的远见和务实。

潮起海之南，中华正勃发。

​监制：申勇

主笔：龚雪辉

编辑：沈忱、郭爽、蒋安琪、郁振一

图片提供：新华社