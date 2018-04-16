NBA季后赛拉开大幕-开拓者主场意外翻船

见习记者 吴文俊

北京时间4月15日，2017-2018赛季NBA季后赛拉开大幕，首日四场比赛就已经吸引了足够多的看点，其中勇士大胜马刺，猛龙险胜奇才，两场比赛的过程与结果，基本和多数人的预测相差无几。而另两场比赛，76人大胜热火，鹈鹕力克开拓者，结果都多少有些出乎意料。

76人vs热火

天赋占优 经验靠边

时隔五个赛季重返季后赛，费城76人展现出了属于年轻一代的活力，虽然整体实力远在热火之上，但季后赛经验的不足，还是让这轮系列赛在众多预测中被排在了实力相当的一栏，尤其是在76人主力中锋恩比德伤停，目前还无法登场的前提下。

不过，76人在“新人王”西蒙斯的率领下，以一场27分的大胜向球迷们宣布，天赋远比经验来得有用。根据最新消息，恩比德的眼眶伤势已经康复，首轮很可能就会复出应战。

反观热火这边，上半场尚能咬住比分，但第三节76人外线发威热火难以招架。全场比赛，全明星中锋怀特塞德由于战术安排，只获得了12分钟出场时间，可即便如此在针对对手的外线进攻上，热火依旧显得有些手足无措。不出意外，76人将在这轮系列赛中脱颖而出。

开拓者vs鹈鹕

双枪哑火 浓眉无解

季后赛揭幕首日的四场比赛中，出现了唯一一场“以下克上”的比赛，在这场西部第三和第六之间的较量中，开拓者被普遍认为可以从这轮系列赛中轻松过关，但最终的结果却让球迷们有些意外。

此役，“浓眉哥”戴维斯延续了常规赛末段的火热状态，他砍下33分14篮板2抢断4盖帽的全面数据，率领鹈鹕以2分优势攻克了开拓者的魔鬼主场摩达中心，这也是浓眉哥职业生涯的第一场季后赛胜利，在2014-2015赛季的季后赛中，鹈鹕惨遭勇士横扫。

利拉德全场23投6中，仅得18分，麦科勒姆18投7中，也只得到19分，两人上半场合计15投1中，开拓者后场双枪的低迷表现是球队在家门口吞下败仗的主要原因。虽然末节发起猛扑，但前三节落下的巨大分差，让开拓者难以上演逆转戏码。这场系列赛的关注度远没有其他三场高，但却是揭幕日最为焦灼的一场比赛，尽管开拓者仍然有较大的希望晋级下一轮，但这般局面下谁又敢打包票呢？