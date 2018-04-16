上海上班单程平均增至12.4公里

记者 谢克伟

晨报讯 市人保局就促中心就业统计分析处副处长王加文在日前举办的东方讲坛职业生涯讲座上透露，由于各地经济的发展，很多大学生根据各自的生活习惯、自身条件、学习成绩等进入二三线城市就业，因此跨区域流动就业减少，但区域内流动就业逐年增加。上海区域内上班单程平均距离已经增加至12.4公里，平均用时增加至43分钟。就上海而言，地铁条数和购车人数等增加，使得越来越多的市民愿意从徐汇赶到金山上班，住在金山的市民也愿意去普陀上班。

王加文认为，上海就业形势总体向好的方向发展，原因主要是经济持续向好，劳动年龄段的人口比重在下降。上海2017年新增就业人数57.9万人，今年至目前还在进一步增加。另外，上海60岁以上老年人口占33.2%以上，65岁以上老年人口占比21.8%，远远高于国际上60岁以上老年人口10%以上就属老年城市的指标。老年人口增加，年轻人所占比重就减少，由此给年轻人带来了更多的就业机会。

王加文透露的另外一个数据是，外省市在沪就业人数和在沪就业的高学历人才近年来逐年增加，当前外省市在沪就业人数是463万人，去年同期是441万人；当前外省市在沪就业的大专以上学历人数所占比重是37.7%，去年同期是34.5%。

最新统计数据显示，上海就业人口入职至退职平均时间为35.3个月，近年来该数字在逐年增加，由此说明上海就业岗位趋于稳定。上海去年招工和退工人数相抵，净增就业人数是3万人，这也显示出就业形势向好的方向发展，就业趋于稳定。