杜尹村党支部书记杨德忠当好基层火车头，带领村民建设“美丽乡村”-拆违先拆自家，做事先制“尺子”

晨报首席记者 李芹

“虽然没有青山，但看看这清水绿树，我再活个20年也没有问题。”——说这话的是今年73岁的浦东杜尹村村民汤维良。在他看来，村里的变化和一个叫杨德忠的“孩子”关系密切，这个印象中是二队某某家孩子的人成为杜尹村党支部书记后，一步一个脚印，给杜尹村这个曾经处处落后的村带来新面貌与新气象。

拆违签约率已达90%

杜尹村所在的川沙新镇位于浦东东部，毗邻浦东机场、迪士尼，这些年来的大量人口导入，最直接影响便是陆续而起的违法建筑。

汤维良的家中就有好几间这样的违法建筑，出租给刚入社会的职场新鲜人，一个月给汤家带来好几千元的收入。“钱是够用了，但日子并没有想象中那么好过。”原来，汤家紧邻村里的河道，岸上的生活污水、生活垃圾都往河道里排。一到夏天，汤家的窗子也不能开。

汤维良的心病也是令杨德忠最挂心的基层治理问题。作为杜尹村长大的孩子，他十分怀念小时候那个脱了衣服就能撒欢玩的家门口小河。

“河道黑臭表现在河道，症结却在岸上。”杨德忠告诉记者，岸上的环境整治阻力很大，因为违法建筑为村民们带来明显的经济收益。

于是，他从自己开刀，把自家在多年前在院子里搭建的彩钢板顶棚给拆了。接下来，他带动村班子5位成员一起拆除违法建筑，并由班子成员做通直系亲属的思想工作，第一批拆除了无证建筑。

“说什么很重要，做什么更重要。”村民杜水南告诉记者，杨德忠的做法让大家明白：杜尹村拆违是动真格的。“在村民家一坐就是半天，不厌其烦地上门做工作。”杜尹村村委会主任徐建忠还记得，整整三个月，杨德忠带领班子成员走街串户，和大家摆事实、讲道理，一家一户地赢得村民支持。

在杜尹村1.18平方公里的土地上，有村民746户，违法建筑户占了总量的58.45%。截至目前，签约率达到90%。其中党员签约户数92户，党员签约率达97.87%。目前已顺利拆除无证建筑物面积18.5万平方米。

“剩下的也将在今年9月前陆续拆除，真正还村民一个宜居环境。”在杨德忠的计划中，拆违只是第一步，腾出来的空间将拿出来为村民做更多事。

闻臭气变成闻花香

一条300米长的健身步道就是杨德忠已经为村民做成的实事之一。

记者去的那天正是上海入春后最热的一天，但午后的阳光晒在身上并不燥热，步道上村里的老人三三两两结伴而行。“以前我们住河边的是闻臭气，现在是闻花香。”汤维良说，现在晚饭后，村里最热闹的就是这处步道，在这里走走聊聊，心情也舒畅了不少。

借着美丽乡村建设东风，杜尹村也被列为美丽乡村建设试点单位，而“五违四必”的拆除让建设有了扎实的基础。

杜翠凤老人今年80多岁了，老伴前段时间身体不好，听说家门口要搞美丽乡村建设，但自家宅前屋后陈年垃圾靠她清除，显然不可能。好在，杨德忠闻讯而来，他宽慰老人：我们有志愿者和保洁队，只需你动嘴指挥就行。临走，发现杜家的围墙上裹满着绳带，又不美观又没防盗功能，于是告诉老人村里会帮她在围墙上装不锈钢。“不但帮我运垃圾，还帮我装不锈钢，这样的建设我太支持了。”老人带着浓浓的本地口音，但激动的心情溢于言表。

“美丽乡村是让村民得实惠的好事，但要让村民明白美丽乡村是怎么一回事，还是要靠村干部的腿去跑、嘴去说，杜尹村的美丽乡村建设能获得村民们的大力支持，和杨德忠经常去村民家中很有关系。”川沙新镇六团社区党委书记马建军是杨德忠的“顶头上司”，平时喜欢骑个电瓶车去村子里转悠，他向记者表示，只有这样从村民嘴中听到的评价，才是真正牢靠的评价。

自治章程管好权力

其实，从曾经处处落后到如今事事领先，固然有杨德忠和其班子成员的主动作为，更少不了章程条款的规范约束。

在这点上，杨德忠有自己的一套理念。他还记得，刚来杜尹村时，能明显感到村民对村干部有一种疏离感，很大一部分原因是村事务不习惯公开造成的。

于是，为了更好服务村民，经过认真讨论和反复征求村民意见，136页的《杜尹村村民自治章程及实施细则》正式与大家见面。从杜尹村的村史说开，村规民约、村民自治章程、实施细则……一应俱全。假如村民有建房需求，应通过什么途径办理；若有新增违建，当事人将会受到什么样的处罚……凡此种种，一目了然。

“做事有‘尺子’来规范，好坏有‘镜子’可对照，大家都循规蹈矩，事情就能做好做精致，也能真正做到‘令行禁止’。”杨德忠这样表示。

在日常工作中，他十分注重村级工作的公开度、透明度：重大决策事项都由村务监督委和村民代表大会表决通过，各项事宜广泛听取党员群众意见及建议，上级政府的各项政策、村委阶段性工作、村民补助资金发放明细清单等内容都及时进行公开，让老百姓看了，心里有本明白账。“村民的了解是支持的基础，有了村民的支持，村子才会变得越来越好。”