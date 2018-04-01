本周春光又回 气温平缓走高-总体昼夜温差仍较大，今晨仅10℃

晨报记者 徐妍斐

上周中后期，申城经历了一次厉害的冷空气，天空陷入阴沉，气温也随之低迷。不过本周，温暖明媚的春日风光又要回来了。本周上海总体以多云为主，气温也将逐步回升，预计周末最高气温可达24℃。

下一次雨水周日才到

昨天徐家汇中心站最高气温19.6℃，离回到20℃只差“一丁点儿”了。而各区中相对最高的闵行则攀上了“2”字头，为20.2℃。

今天又将迎来工作日，申城云系逐渐增多，上午晴到多云，下午转多云到阴。受辐射降温影响，今早申城最低气温10℃左右，郊区仅6-8℃，早间出行注意适当添衣，白天最高气温预计在18℃左右，吹3-4级东北风。

预计周二到周五受地面高压控制，维持晴或多云的好天气，适宜洗晒。最低和最高气温均将逐步回升。周末最高气温可达24℃，最低气温也在16-17℃。气温较为适宜，适合出行。不过，昼夜温差仍然较大。

下一次降水过程预计将从周末开始。22-24日，受低压槽影响，将有明显的降水过程。

春季皮肤过敏要当心

“20℃+”不冷不热的晴朗天气，正是出游的好时节，但有时也会发生皮肤过敏。春季皮肤过敏有两个原因：一是花粉，二是紫外线。要如何辨认是哪种原因的过敏？

花粉症是在花粉季节出现以粘膜症状为主的病变，常常会引起喷嚏不止、流鼻涕、眼睛干痒等等，而皮肤的症状很轻或没有。所以鉴别花粉症其实很简单，主要是看粘膜症状，如果没有粘膜症状一般不考虑花粉症。

引起花粉症的花基本上是风媒花，比如杨树、松柏的花，通常它们个头比较小，外观低调，而那些招蜂引蝶适合观赏的虫媒花，则不必太担心引起过敏。

紫外线过敏一般春夏高发，以面颈、手背等暴露部位为主，伴瘙痒，主要由日光暴露引起。主要表现为瘙痒性的红色丘疹、丘疱疹、水疱或斑块等。专家说，大多数人都是紫外线过敏，而不是花粉症。发现有紫外线过敏征兆时，停止使用彩妆，做好避光、物理防晒工作，注意肌肤的保湿和舒缓，把保养步骤降到最少。