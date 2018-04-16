民办小学没“鸡血” |家长体验不扎堆

幼升小公办民办同招第一年，民办校园开放日陆续进行





周末的民办学校看校日，看校家长和孩子并不算多。 /晨报记者 陈 征

晨报记者 李星言

周六周日，上海市各民办中小学校园开放日陆续举行。今年适逢幼升小“公办民办同招”第一年，记者双休日调查发现，不少家长对填报民办小学的选择更趋理性，而不少民办小学也以丰富多元的课程体验与活动展示，打破了“鸡血”的传闻。

民办还是公办？

家长趋理性

周六一早，家长张先生带着儿子来到徐汇区盛大花园小学参加校园开放日活动。这所全市招生的民办小学一向报考者甚众，张先生预约时专门守在手机前准备“秒杀”，他感慨，“报考盛大的人每年都很多，不靠秒杀根本就抢不到。”

让他颇感意外的是，“我朋友迟了一天也顺利约到了”。他周六来到现场时，虽然看到人也不少，但觉得“远没有想象中多，校方组织井然有序，基本就是在学校参观了一圈，半小时不到就出来了”。

同一时刻，家长陈女士带着儿子在闵行区七宝外国语小学参加校园开放日。她刷朋友圈发现，原本幼儿园有几个同学家长从小班起就决定要让孩子报考七外，可当天都晒出了带孩子看儿童剧或去新开的历史博物馆玩的照片，一问才发现，这些家长早就放弃了报考民办的念头。“我们幼儿园很多家庭对口的都是七宝实验小学，这所公办小学课程很丰富，校方还引进了机器人编程课，性价比挺高的，而且离家也近，所以本来打算考民办的很多家长在去了公办的校园开放日后也不纠结了，万一没考上民办，公办对口排序就靠后了，所以直接决定安心读公办。”

“鸡血”传闻？

校园很轻松

不少民办中小学精心准备了课程和社团体验、校史展示、校园宣传片播放等丰富多元的形式，全方位展现办学特色和育人理念。

周六，家长王女士带着女儿来到徐汇区逸夫小学参加校园开放日。逸夫小学的数学一直是特色，而王女士因为女儿对数理逻辑很感兴趣，而且家离得近，所以一直对这所学校很感兴趣，但也担心“会不会学业压力很大，特别‘鸡血’”。

而在校园开放日现场，每个小朋友都领到了一张活动单，在王女士看来，整个开放日就像一个游园会，大致分为科技、艺术、体育等，活动单上标注了场地和体验项目。她带着孩子体验了科技类的静电实验、重力平衡仪，孩子还在艺术区体验了制作黏土、画画、写书法，观看了小学的哥哥姐姐表演钢琴、小号、长号等乐器，还到体育馆参加了套圈、爬山洞等运动项目。她原本担心的现场面试或者做题考察孩子的环节都没有，全程都是让孩子体验学校的各种特色活动，不少孩子玩得开心，过了时间还恋恋不舍！”

“原本还有些担心民办小学特别‘鸡血’，只抓学习不注重体艺，但参加了校园开放日，就觉得学校还是很重视孩子综合素质的。”王女士表示。

记者发现，培佳双语学校介绍了学校的趣味英语课程，七外介绍了58门课程的“兴趣超市”，世外进行了详细的答疑……尽管参加校园开放日的家长未必最终决定报考，但不少家长都在朋友圈里对校方丰富精心的安排给出了高度肯定。

今年本市幼升小首次“公民同招”，符合入学条件的适龄儿童家长须在“上海市义务教育入学报名系统”进行入学报名，民办小学报名时间为4月26日至4月28日，每个适龄儿童限填报2所民办小学； 公办小学报名时间为4月26日—5月3日。5月19日—5月20日为全市公办小学第一批验证日；6月2日——6月3日为全市公办小学第二批验证日。