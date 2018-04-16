教育|小朋友参加运动有标准评价啦

上海市10项青少年运动技能等级标准发布

记者 李星言

晨报讯 上海小朋友参加运动有标准评价啦！为科学评价青少年学生运动技能水平，促进学生在基础教育阶段掌握两项体育运动技能，昨天，足球等10个项目的“青少年运动技能等级标准”（以下简称《标准》）发布。

据悉，在市教委和市体育局的指导和支持下，上海体育学院于2016年3月组建了《标准》研制团队，在广泛调研和充分研讨的基础上，确立了“4等12级”制的基本等级体系，并相继完成了乒乓球、足球、篮球、排球、羽毛球、网球、高尔夫球、田径、体操、游泳和武术等11个项目《标准》的研制、测试方法视频拍摄制作等工作。其中，乒乓球《标准》已于2017年4月12日先行向社会发布。

各项目《标准》的4等12级制中，1-3级为入门级，4-6级为提高级，7-9级为专业级，10-12级为精英级。其中，9级相当于1级运动员水平。目前，所有项目《标准》仅对1-9级测试方法进行了规定，预留10-12级与高水平运动员等级相衔接。另外，从4级开始被试者须有一定的参赛经历。

据悉，各项目《标准》基本涵盖了相关运动项目的技术要点，能够较好地体现项目的本质特征，反映运动技能的进阶规律。为保证科学性和客观性，各项目《标准》对测试场地、器材、测试者等明确统一要求，并尽可能采用智能化测试手段，以保证不同批次间的一致性。

目前，市大学生体育协会、市中学生体育协会已将《标准》向市质量技术监督局申请为团体标准，并开展了相关培训及试测等工作。同时，《标准》相关报名系统也正在研究测试中，正式运行后，广大青少年学生即可以通过登录网址或手机APP等方式进行测试报名及信息查询等操作。（网站首页图：晨报资料图片）