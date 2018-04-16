城事|迪士尼季卡遗失可免费补办了

记者 郁文艳

晨报讯 上海迪士尼度假区日前宣布，已修改迪士尼畅游季卡补卡规定。今后，遗失迪士尼畅游季卡可以免费补办，申请补办手续3天内完成。

上海迪士尼度假区表示，迪士尼基于一系列因素的综合考量制定丰富的票务产品及其相关条款，其中包括防止恶意欺诈或利用，同时，也根据运营情况和消费者反馈，不时对产品和条款进行重新审核。上海迪士尼度假区表示，最近，迪士尼就畅游季卡补卡手续费的问题综合分析了消费者意见，并与上海市消费者权益保护委员会、浦东新区市场监督管理局国际旅游度假区分局、上海国际旅游度假区管委会等相关部门进行了专题讨论和咨询。在倾听各方意见的基础上，同时秉承不断优化游客服务的宗旨，上海迪士尼度假区将于即日起修改畅游季卡补卡规定。

即日起，遗失季卡的游客可免费申请补办新卡，申请手续将于三天内完成。

同时，上海迪士尼度假区也再次提醒游客，由于游客照片和身份信息与季卡绑定并用于首次入园和后续每次入园的身份验证，季卡持卡人应妥善保管季卡。

今年3月，上海迪士尼度假区推出上海迪士尼乐园2018春夏畅游季卡，让游客可以在春夏两季多次畅游主题乐园。

[申请补卡的手续如下]

■季卡持卡人须亲自前往位于乐园外的游客服务中心，现场填写并提交季卡补办申请；

■提交季卡补办申请时，须提供原持卡人用于激活该季卡所使用的个人身份证件原件、季卡原始收据及其他相关个人信息。

■申请手续将于三天内完成。

在补卡申请提交后，丢失的季卡将立即做失效处理，不可再次使用。在发放新春夏畅游季卡之前，迪士尼将核实游客的身份信息和照片信息以确保与原持卡人本人匹配。（网站首页图：晨报图片）