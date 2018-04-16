城事|顾村公园迎客166万人次

樱花节闭幕客流创新高

晨报记者郁文艳报道 昨天，2018上海樱花节落下了帷幕。据主办方介绍，樱花节自3月16日开幕至4月15日，共接待中外游客1661956人次，总客流量创历史新高。4月15日最后一日共迎来游客25083人次。

2018上海樱花节以“樱满枝头花争艳”为主题，活动期间举办了“春知樱觉”、“赏樱选魁”、心心相“樱”、“樱”香雅韵、“樱”趣横生、“樱你而来”和“樱”邮尽有等七大主题活动，以及从满足游客“吃、住、游、玩、购、赏、动”需求出发，举办风味美食、休闲娱乐、自然探索、旅游购物、度假住宿等五项配套活动。

今年，公园重点打造了樱花大道两侧赏樱新景致和青蛙码头临水赏樱新景观，让游客身临其境地感受和欣赏樱花的浪漫与柔美； 引进八重红枝垂樱花40余株，盛开时节，满树烂漫，如云似霞，随风飘逸，极具观赏性。

同时，为进一步保障游客的出行及游园安全，园内设立党建服务站，供市民休息、茶水、引导等暖心便民服务。顾村镇党委、顾村公园党支部联合举办“顾园之友——樱语问候志愿者公益行动”党建活动，在公园入口处设置“顾园之友”驿站，现场从游客中招募文明游园志愿者，通过佩戴徽章、亮明身份，形成文明游园群体效应。（网站首页图：晨报图片）