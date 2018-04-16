美团打车整改大限到|外牌车马甲车已难觅

降低了补贴力度后，快车司机接单积极性明显减退

晨报记者 张立

此前，市交通执法总队就“美团打车”平台数据未按要求接入行业监管平台、向不具备营运资质的驾驶员或者车辆提供服务、不正当低价竞争3项违规行为，向“美团打车”平台所属的“上海路团科技有限公司”开出了“美团打车”上线以来的第一张“责令改正通知书”，要求“美团打车”于7天内完成3项整改措施。

记者了解到，根据市交通执法总队要求，美团打车于4月8日开始整改，到4月15日正式结束。截至昨天，“美团打车”的7日整改行动正式到期。记者进行打车体验发现，此前备受关注的“外牌车”、“马甲车”的情况有了一定的改善。另外，记者还发现，美团打车降低了补贴力度之后，部分快车司机接单积极性明显减退。

美团打车7日整改效果初现

此前，因未按要求接入行业监管平台、向不具备营运资质的驾驶员或者车辆提供服务、不正当低价竞争3项违规行为，“美团打车”平台收到了上线以来首张“责令改正通知书”。市交通执法总队要求平台相关负责人与7日内完成三项整改措施，据记者了解到，此次整改行动从4月8日开始，到4月15日正式结束。

昨日，“美团打车”的7日整改行动正式到期。针对备受关注的“外牌车”、“马甲车”等问题，记者昨日尝试从松江打车至莘庄，再由莘庄到徐家汇，走一个来回。四次打车过程中，都没有出现外牌车前来接单的情况。在4月13、14日两天，记者尝试在早高峰期间在宜山路、桂林路附近打车，几次行程中都不见外牌车出现。到了晚高峰期间，记者再次尝试从钦州南路附近打车，也没有打到一辆外牌车。

对此，美团相关负责人表示，“美团打车”平台已通过技术手段加强了对新增驾驶员及车辆资质的审查力度，并开展了存量注册用户的资质清查。目前，“美团打车”平台内所有注册驾驶员及车辆的信息已同步至行业监管平台，并已拒绝向不合规车辆和驾驶员进行派单。

牌照造价注册依然没禁绝

但是对于“马甲车”的问题，此前，美团相关负责人表示，4月8日起，美团对新入网的车辆和驾驶员，已要求在三证（行驶本、驾驶本、驾驶员身份证）信息的基础上，还必须上传“驾驶员车辆合影照片”、“驾驶员手持身份证照片”，同时正在推进和公安部及地方公安机关的合作，加固三证一致性审核，确保增量问题“关窗”。

但是即便如此，在4月11日的一次检查行动中，市交通执法总队依然查获了一辆外地牌照冒充沪牌在美团平台注册的情况。

一个从事网约车平台代理注册的黄牛告诉记者，虽然增加了上传合影照这一环节，“但还是有上有政策下有对策。”这位黄牛告诉记者，假如车牌是12345，他们就会去查档，找一辆跟此车牌号码差不多，比如L2345的，“由于车牌差不多，造假起来很容易。”但当记者想进一步了解如何通过审核时，这位黄牛就不再多言，只表示，“500块，一定包过。”

补贴较少兼职已没什么赚头

除了外牌车和“马甲车”之外，在3项违规行为中还包括一项不正当低价竞争。对此，美团相关负责人表示，针对以“补贴”为名的不正当低价竞争行为，整改已将常态化补贴大幅降低至0至4元，同时将在4月15日前整改完涉及“低价”内容的6000多块广告。

快车司机王师傅告诉记者，不管美团的补贴怎么减少，“其实你只要开得多，钱还是可以赚的。”他表示，在美团上接一单有起步费13元，“这13元，平台扣除5毛的信息费，其他还是自己的”。但王师傅表示，补贴减少之后，想要赚得多，就不得不更辛苦一点。

兼职司机小李则表示，“此前网约车大战，平台补贴多，趁有空的时候来多接几单，赚个油钱。尤其早高峰时期，接一单都会有很多奖励补贴。现在，虽然奖励还有，但减少了，接单的积极性也少了很多。”

同样是抽空兼职快车司机的小蔡告诉记者，由于自己的沪C牌照，“不像市区牌照，还会有那种翻倍奖，在郊区开车本身就赚得不多，补贴少了，就基本赚不到什么。”他表示，很多兼职司机都是看中网约车竞争的大好时机，短期捞一笔，“等到竞争的势头淡了，兼职开的意思就不大了”。

[官方提示]

不合规网约车企业将入失信名单

对于网约车存在的乱象，昨天，上海市交通委副主任杨小溪表示，在近期的联合整治过程中，不合规车辆的存在，说明平台准入机制存在漏洞，法律在这方面有一定的滞后，针对这一情况，首先要突出企业的主体责任，不管是安全还是服务，企业都没有尽到应该尽到的审核责任。另外，随着业态的深入发展，政府一要完善现有的法律，进行必要的修订。也就是说，如果企业一意孤行，一直不合法、不合规，找出种种借口规避法律，就会考虑将企业列为失信的企业名单，列入到上海的征信系统。

市交通执法总队也表示，将定期查处网约车非法客运的行为，非法客运的当事人将会被录入本市“公共信用信息服务平台”，限制其在上海享受相关公共服务。记者获悉，“美团打车”平台内所有注册驾驶员及车辆的信息已同步至行业监管平台。（网站首页图：晨报资料图片，与本文无关）