野生动植物数字博物馆上线-点点鼠标 就能听到鸟叫

晨报记者郁文艳报道 别以为钢筋水泥的魔都没有野生动物，它们可多着呢！如今，只要在家里点点鼠标，就可以聆听鸟儿们各种曲调的鸣叫，看看它们在魔都的森林、滩涂生活的片段。日前，上海市第37届“爱鸟周”启动，同时“上海野生动植物数字博物馆”（www.shwildlife.com）正式上线，市民进入这个网站，就可以进入魔都野生动物的世界了。

“上海野生动植物数字博物馆”里汇集了本市野生动植物保护部门多年的资源调查和监测成果，有文字，有图片，有音频，有视频，为市民提供了了解上海野生动植物资源最便捷的网络途径。

当日，历经一年多的“沪上我最喜爱的鸟”评选活动也公布了阶段性成果。在前期市民投票以及专家研讨的基础上，最受公众喜爱的十种鸟名单正式出炉。喜鹊、小天鹅、震旦鸦雀、银鸥、大滨鹬、白头鹤、白鹭、珠颈斑鸠、白头鹎、家燕这10种鸟上榜。

今年的爱鸟周期间有丰富活动，包括13届市民观鸟大赛、野趣100讲之“镜头下的鸟类世界”、专题摄影比赛——评选全市十大最美湿地、鸟类知识问答大比拼——“爱鸟周”知识竞赛等。感兴趣的市民可以关注“野趣上海”微信公众号，了解详情。