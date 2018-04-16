S26公路入城段今年9月将建成

晨报记者钟晖报道 备受关注的上海国际进口博览会今年11月在沪开幕，交通保障将是确保大会顺利进行的重要环节。在建的S26公路入城段（G15公路-嘉闵高架）新建工程将有益于缓解周边交通压力，为参会者提供快速通行能力。记者昨天获悉，S26公路入城段今年9月建成。借此快速通道，不仅为虹桥地区疏通交通“关节”，上海去往江苏也将更加快捷。

既有S26公路是沪上西部一条省际高速公路，而新建的S26公路入城段，西接已经通车的S26公路，东接嘉闵高架北翟路立交，途经青浦区华新镇、徐泾镇和闵行区华漕镇、新虹街道，全长约7.08千米。全线设G15公路立交、诸光路东侧和金光路西侧各一对上下匝道以及嘉闵高架立交。这条高速通道一旦建成通车，不仅有益于虹桥地区交通，还将形成市域西部与中心城间多通道格局，出现上海与江苏的“第二通道”，对平衡路网的车流负荷至关重要。

记者从交警部门也得到证实，S26公路入城段（G15-嘉闵高架）新建工程计划9月内结束施工。这条通道以南、北两个方向与嘉闵高架互通。车辆通过入城高架直接进入北翟、嘉闵高架，不需落地，通行更加顺畅。届时，现有S26公路可与G15、嘉闵高架快速路等进一步打通衔接，将为G2京沪、G50沪渝高速分流减负，上海去往江苏将更加快捷。同时，它也为虹桥商务区、国家会展综合体提供了一条与市中心联系的快速通道。

值得一提的是，为了新建一座高架道路与S26衔接，需要将该区域一座老桥拆除。该桥长67.5米、宽18米、重约3050吨，堪称“庞然大物”。不久前，建设者仅用1小时就成功移除，创造在上海市区一次性拆除移运的重量最大的桥梁纪录。驮起这个庞然大物的是自行式液压模块运输车，能360度转动，凭借其顶升系统可顶起负载超重物并转运到任何指定的地方。工人们采用多台4轴线模块车和6轴线模块车，组拼成132轴线四台模块车，拥有500多个轮子，由一个人独自操控，顺利完成驮运。老桥拆除后，将再新建不落地的全高架桥，实现交通扩容，为沪苏架起新通道。

[交通管理部门提醒]

S26入城段施工期间，除北翟高架主线与嘉闵高架进、出北青公路匝道将处于封闭状态外，地面道路北青公路、华翔路以及北翟路在施工期间都保证原有车道数不变，且北翟高架与嘉闵高架互通不受影响。管理部门预计，相关高架上下匝道封闭后，可能会对北青公路及北翟路地面道路车辆通行造成影响，为此，公安交警部门将对上述区域采取交通疏导绕行措施。