中招空服类专业面试在即，蓝天梦想近在眼前

晨报记者 杨虹 吴婉莹 实习生 庞诗棋

漫步于浩瀚天空，以温暖的笑容和周到体贴的服务迎接世界各方游客是人们对空乘人员的第一印象。现今随着“一带一路”的提出及各大航线的开辟，市场对航空服务人才的需求量大增，航空服务专业也成为考生与家长们在升学择校时的青睐对象。航空服务专业不仅注重外表仪态外貌，对学生的综合素质与气质涵养更是有着严格要求。今年4月28日-5月17日，中职校航空服务专业提前批招生面试将向心怀蓝天梦的学子敞开大门，面试合格后，考生方具有填报资格。为此，有志蓝天的初三学子们一定要把握机会，提前为面试做准备。

充分了解专业需求，填报志愿不盲目

在很多人眼里，从事航空服务行业就意味着成为一名空姐或空少。其实，航空服务的种类不仅限于此。如上海市航空服务学校还设有“空中乘务、空港服务、航空安检”三大类，其中空中乘务又分为普通三年学制和中高职贯通五年学制； 中华职业学校亦开设有中高职贯通“空中乘务”专业以及三年学制的中外合作航空服务专业； 上海市商贸旅游学校与上海外航合作“空乘及空港服务”……

不同专业、不同学制、不同学校对学生的要求不同，考生们需参照各校要求，并根据自身条件理性填报志愿。中华职校航空服务专业负责人董慧谈到，“身高是空中乘务的硬指标，但如果学生身高目前暂未达标，或近期身体状况不合适学空乘，可在报考时选择其他三年学制的专业，而不必‘一条路走到黑’，刻意选择中高职贯通专业。三年后如果身体条件等方面达标了，可以选择继续在航空服务发展；相反，亦可在三年后选择更适合自己的职业道路。”

由于专业性强，航空服务类对于招生的要求也会对标航企的标准。据上海市航空服务学校招生毕业办主任黄志明介绍，除良好的形象气质外，学校还倾向于选择服务意识强、具有亲和力、极佳的中英文口语表达能力的学生。上海市商贸旅游学校航空服务专业带头人金蕾萍则强调：“学生的服务意识及沟通技能都是航空公司看中的素质，尤其是空乘专业对于学生的中英文交流能力要求较高。”因此想要报考航空服务的学生，要做“走到哪，学到哪”的心理准备。

擦亮眼睛择校，校风校貌很重要

近年，部分院校为了迎合学生喜好，开设航空服务专业吸引学生报考，但真正具备开设航空服务专业实力且能实现民航对口就业的学校并不多。黄志明建议，考生及家长最好能在体验日或开放日到学校实地考察，通过观察学校的教学氛围、专业设置、实训情况及学生的言行举止来感受学校的校风校貌。一般来说，选择规模较大，办学时间长，对口就业率高，品牌响的中职校更为妥当。

当然，每所学校都有自身的特色，在学生的培养模式和学生管理上也各不相同。如上海市航空服务学校开设有定向班，学生在校学习第一年学好专业基础知识后，再由企业来校进行面试。若学生通过面试进入定向班后，企业与校方一起制定更符合学生未来职业发展的培养方案。中华职校的航空服务专业则采用军事化管理，相较于其他专业，在学生的管理和培养上更为严格，最贴近高中的管理模式。

考生及家长在择校时应关注学校的校风校貌及特色的培养模式，依据学生的成长需求慎重选择。

把控时间节点，面试前今早做准备

由于航空服务类专业属于提前招生批次，各校的提前批面试也将于近日开启。金蕾萍认为，这从另一方面也要求学生需要坚定内心想法，对航空服务行业具有忠诚度。如果决定报考，便提前根据学校专业要求做准备，切忌犹豫不决错失良机。董慧强调，有志向的学生一定要关注心仪学校的面试时间，一旦错过最后面试时间，学生与今年的航空服务中职招生就基本无缘了。此外，她还提醒，参加面试的学生除衣着工整之外，还应在自我介绍、演讲与表达方面做好相应准备，敢于自信地与考官进行眼神交流是“必胜绝招”。黄志明则建议，如有条件，可以准备中英文两个版本的自我介绍，并提前在镜子或师生面前进行练习，在面试时展现出自己最棒的一面。

三位老师都认为，参加培训机构的礼节突击班对考生的必要性不大，学生应抓住主要矛盾，即便是通过了面试，取得达标的中考成绩才是最重要的。