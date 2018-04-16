徐惠芬

“脸书”创始人扎克伯格一向以着装随意著称，圆领T恤和牛仔裤是其标志性服装，无论是演讲还是发布会，也不改这身行头。即使见还是总统时的奥巴马，也只是套了件西装上衣，下半身仍穿牛仔裤和运动鞋。

但上周，扎克伯格却一连穿了两天西装，还打起了领带。可想而知，那两天的场合对于扎克伯格有多重要。

因为“脸书”8700万用户数据被一家名为“剑桥分析”的公司不当获取，那两天，扎克伯格被迫来到国会接受议员问询。在两场听证会上，扎克伯格一个人面对99名议员的轮番“拷问”，总共持续了近10个小时。

西装革履的扎克伯格显然有备而来，据称事前他安排了四次模拟演练，把所有可能被问到的问题练了好几遍，倒是议员们的问题有失“水准”。因为对网络技术知之甚少，很多时候，扎克伯格都是在给议员们“普及基本术语”。惹得美国媒体禁不住感慨，在21世纪这个技术时代，许多美国议员都是“文盲”。

恐怕，我们大部分人都是“技术文盲”。对于互联网平台，大家用得多，知道的并不比这些美国议员更多。以“脸书”为例，全世界拥有超过20亿用户，每天有超过14亿人登录使用，又有多少用户知道这个社交媒体的运营方式、审查方式以及对用户个人资料的收集和存储方式呢？

当你因为一个5元红包，授权登录做了一个性格小测试，再把这个测试分享给好友时，你可能不知道，自己的个人信息就被抓取了。当时，“剑桥分析”就是通过这样一个第三方小程序，通过“脸书”获得了大量用户的个人信息，并在2016年美国大选中对用户进行信息的精准投放。

精准投放正是互联网广告的一大特色。这也是许多人已经发现的事情，在许多网站，你看到的页面和别人是不同的。就像听证会上，一位参议员提到的，自己在“脸书”上提到了喜欢吃的巧克力口味，结果第二天就在该网站看到了各种巧克力的广告。

你以为你在互联网是“隐匿”的，但你在网络上的每一次操作，都是在“暴露”自己。当你对社交网络的使用积累到一定数量，科学家就能够运用人工智能技术，通过这些信息自动计算出你的“性格”和“偏好”。在网络时代，你比以往任何时候都要“透明”。

当然，因为怕个人数据泄漏而不入网，在这个互联网越来越渗透生活的时代，犹如“因噎废食”。即使像特斯拉CEO马斯克等人加入了“删除脸书”的运动，但删除“脸书”账户，不等于不用互联网。只要还在用互联网，个人数据就会被获取。但被获取不等于遭泄露，关键还在于企业对用户数据的保护力度。比如，如果当时“脸书”就限制第三方应用获取用户信息，这些用户的资料就不会遭泄露和利用。

这也是为什么这次“脸书”泄露事件影响那么大的原因：人们越来越意识到个人数据的价值，越来越意识到互联网企业应承担的责任，也越来越意识到政府监管的必要性。一直主张企业自我监管的扎克伯格，此次也立场软化，承认社交媒体企业受政府监管“不可避免”。估计这次泄露事件后，不仅“脸书”，谷歌、亚马逊、苹果等科技公司也将迎来美国政府更严格的监管。