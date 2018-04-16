特朗普律师“捷克之行”有实证？-媒体称“通俄”调查特别检察官米勒已掌握其经由德国入境捷克证据

陈立希（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普长年私人律师迈克尔·科亨14日否认相关媒体报道，重申他在2016年美国总统选举投票前绝对没有去捷克，更不可能在那里会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的身边人。

科亨最新说法被视作对麦克拉奇报业集团最新报道的回应。后者报道，“通俄”调查特别检察官罗伯特·米勒已经掌握科亨经由德国入境捷克的证据。

密会普京身边人？

十余年来，特朗普的商业、私人和政治所涉司法事务一直由科亨打点。本月9日，科亨位于纽约市曼哈顿区洛克菲勒中心的办公室遭联邦调查局人员搜查，特朗普因此暴怒。美国媒体报道，搜查直捅特朗普“保护罩”，“通俄”调查逼近他的核心圈。

麦克拉奇报业集团在13日晚些时候的报道中说，联邦调查局人员已经掌握科亨2016年夏末前往捷克首都布拉格的证据。

科亨前往布拉格最先由前英国情报官克里斯托弗·斯蒂尔曝出。斯蒂尔在一份档案中写道，特朗普竞选团队前经理保罗·马纳福特2016年8月被炒后，科亨接手打理特朗普团队与俄罗斯的关系。当年8月底或9月初，科亨前往布拉格，密会普京身边人。

斯蒂尔写道，科亨会晤的人可能包括俄罗斯联邦委员会、即议会上院外交关系委员会主席康斯坦丁·科萨切夫。

斯蒂尔的档案先前由特朗普的前竞选对手希拉里·克林顿竞选阵营购得，但一直没有形成实证。科亨多次否认，坚称自己这辈子没有去过捷克。

不过，在麦克拉奇报业集团的最新报道中，消息人士说，联邦调查局人员不仅掌握证据，还明确科亨是经由德国入境捷克。

特朗普律师麻烦不断

麦克拉奇报业集团的报道没有说明，斯蒂尔档案的其他内容是否同样获得支撑。不过，一旦坐实科亨去过捷克，将引发不小震动。

科亨14日在社交网站“推特”上发文，痛斥失实报道。他写道：“不管报道多少次，怎么报道，我都从没有去过布拉格。我在（美国）加利福尼亚州，与我的儿子在一起。这一点已经得到证实。”

科亨定于16日出席法院听证。科亨的律师要求，联邦调查局暂停对9日查缴文件的调查。

9日搜查据信与联邦调查局“通俄”调查没有直接关系，但调查人员收缴了科亨的电脑、电话、私人财务记录和“受保护的律师客户信息”。

美联社援引所获消息报道，联邦调查局人员当天执行多份搜查令，其中一份关联科亨向前艳星斯托米·丹尼尔斯支付13万美元“封口费”。

丹尼尔斯真名斯蒂芬妮·克利福德，自称2006年与特朗普有染。科亨承认，他在2016年总统选举投票日数天前，向她支付13万美元，但声称自掏腰包，没有违反相关竞选法律。特朗普则否认知情。

克利福德的律师说，克利福德“很有可能”出席16日听证。