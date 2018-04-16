大宁剧院打造“历史珍遗”系列

记者 邱俪华

晨报讯 4月，大宁剧院特别策划“历史珍遗”系列演出，由盛唐《传丝公主》 到今日《大运河畅想》，通过唐乐、胡旋舞、交响、合唱等各种艺术形式，呈现一千多年的历史风华。

作为第35届上海之春国际音乐节展演项目，交响组歌《大运河畅想》是江苏省演艺集团为纪念大运河申遗成功而推出的全新作品，演出阵容多达170人，包括江苏省演艺集团交响乐团、爱之旅合唱团及十位优秀青年歌唱家。组歌采用篇章结构，从现代人的角度回溯运河数千年的历史，以大运河两岸的遗址和风土人情为文学创作素材，吸取苏南、苏中、苏北的民歌元素，展示了运河独特的水乡风韵。在舞台呈现上，以交响、合唱、独唱、重唱结合多媒体全景画面，从视觉和听觉上展示综合艺术的魅力。

西安歌舞剧院打造舞剧《传丝公主》——唐朝公主与拂菻国王子历尽波折危难，用丝绸谱写了历史赞歌。唐代的乐舞文化是盛唐文化艺术的繁荣代表，舞剧《传丝公主》再现了盛唐时代：从敦煌飞天壁画和唐代仕女图中汲取古典舞编排素材，各种舞蹈以丰富的人文情怀作为依托，在“象”和“意”的融合上让人耳目一新；在音乐方面，《传丝公主》借鉴了国际学术界复活的唐代音乐形态，将其与秦腔、西安鼓乐、陕西民间音乐和西域音乐元素交融互补，形成既具唐代音乐基因又有当代美学意蕴的舞剧音乐风格；舞美方面，创作团队将唐诗、唐画、唐俑等唐代文化以巧妙的形式呈现。该剧是国家艺术基金2016年度舞台艺术创作资助项目，立体的艺术视觉、纯粹的美学品质，诠释了“无盛唐，不传丝”的主题，极具观赏性与艺术力。

据悉，大宁剧院推出的“历史珍遗”系列演出还包括厦门歌舞剧院为纪念红军长征胜利80周年创作并复演的音乐话剧《雁叫长空》，这些历史人文剧目将在4月及5月初集中呈现。