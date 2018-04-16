文化|学新戏，蔡正仁史依弘做同学

“梅尚程荀史依弘”专场一天集齐“四大名旦”







蔡正仁、金锡华、史依弘在排练 本文图片/晨报记者 何雯亚

晨报记者 邱俪华

今年5月1日将于上海大剧院开锣的“梅尚程荀史依弘”专场演出，京剧名家史依弘首次尝试一人主演“四大名旦”各流派的代表剧目，梅派《苏三起解》、尚派《昭君出塞》、程派《春闺梦》、荀派《金玉奴》，于一天内连续上演，创下菊坛新纪录。

“梅尚程荀史依弘”由上海弘依梅文化传播有限公司制作、上海京剧院演出，专场中的《春闺梦》与《金玉奴》都是史依弘从头学起、首次公演的剧目。《金玉奴》一戏特别邀请到京昆老艺术家蔡正仁、金锡华共同演绎，这一回，77岁的蔡正仁当起了“小学生”，和“同学”史依弘一起学习一出没有学过的京剧传统戏。

“爷儿俩”同台合作十余载

蔡正仁与史依弘“爷儿俩”同台合作的缘分已有十余年。此前的数次合作中，令观众过足戏瘾的要数五年前上演的“文武昆乱史依弘”专场，先后两次于京沪举办。五台戏码中，蔡正仁就主演了两台大戏俞言版昆曲《牡丹亭》、传统老戏《贩马记》（又名《奇双会》），以及全本京剧《玉堂春》中《三堂会审》一折，坊间也因此戏说，这场演出成了蔡正仁的“半个专场”。

梨园历来不乏前辈提携后辈的佳话，但蔡正仁（1941年生）素以昆曲小生的成就享有盛名，如此率性突破剧种、院团的限制，厚爱、支持相差31岁的京剧大青衣史依弘，却是破天荒头一遭。而有趣的是，此前史依弘主演的《2012牡丹亭》 曾传出“引发蔡正仁严厉批评”的说法，引发热议。

其间发生的“转变”说起来很简单，蔡正仁一向关注昆曲艺术的传承发展，强调遵循艺术规律的合理创新，更是关心呵护后辈演员的进步成长。在蔡正仁的眼里，史依弘毫无疑问是一名出色的京剧演员，而她执着、认真、永远渴望再上层楼的艺术追求值得称许，便身体力行地表示支持，因而几乎史依弘每一次邀约，蔡正仁最终都会答应。

77岁蔡正仁甘当“小学生”

“梅尚程荀史依弘”专场的戏码敲定有荀派《金玉奴》后，蔡正仁出演穷酸秀才莫稽便成了不二人选。这就不得不提到俞派宗师俞振飞与荀派传人童芷苓之间的小故事。1979年，童芷苓与京昆大师俞振飞、名丑刘斌昆于上海合作演出《金玉奴》，连演三场，场场爆，俞振飞饰演莫稽，第一场以穷生的面目出现，将喝豆汁时舔筷子、碗底的寒酸相，表现得尤为细腻、生动。

巧合的是，蔡正仁、金锡华不仅同年同月同日生，而且今年他们二位与当时的俞老、刘老都是77岁。尽管上演一出完全不会的戏，最初着实让蔡正仁踌躇了一番，但为了向尊师致敬，蔡正仁决定从头学起。他还亲自动手将简谱译成传统工尺谱，外出巡演时也总是谱不离手，只为重现俞老的精湛表现。公认蔡正仁京昆皆能，酷肖乃师，而《金玉奴》也将是他对以往塑造的昆曲小生风流潇洒形象的颠覆，也令观众进一步认知蔡正仁精深的京剧造诣。

剧中的女主角金玉奴是位十六岁的少女，属荀派花旦，与史依弘的本工行当梅派青衣有着天壤之别，更兼满口京腔京韵的“旧京白”，梨园行都说“千斤白四两唱”，可见说白的重要地位。史依弘历来擅长博采众长，在花旦戏《拾玉镯》演出了羞答答的小女儿情态，《穆柯寨》中嘎嘣脆的北京念白全然听不出是出自上海人。此次史依弘的《金玉奴》由童芷苓的得意门生、上海戏剧学院戏曲学院副教授李秋萍亲授。