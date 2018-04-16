三十而立，马思纯从“文艺七月”变身“打女”-“为了我爱的角色，我会非常非常努力”

晨报记者 陆乙尔

要说当下活跃在一线的小花旦，马思纯可以算一个。《左耳》让她有了走红的苗头，《七月与安生》则帮她拿到金马奖最佳女主角奖，之后，每年都有稳定的产出。

如今再说起马思纯，很多人不再会因为她是蒋雯丽的侄女而戴着“有色眼镜”看她，会想起她演过《将军在上》《盗墓笔记》等作品。这样的评价对于今年刚好“三十而立”的她来说是一种肯定，归根结底作品给了她底气，角色给了她动力。

因此即使能够在晨报记者专访她时“任性”地回答，“挑戏没什么标准，我喜欢这个角色就好”，最后还是会补充一句，“我的确不太强求，但当我遇到一个非常非常喜欢的角色时，我会非常努力，我只是不是那种时时刻刻什么都想要的人。”

新作 “和徐克合作很兴奋，演警察圆了梦”

去年底，《将军在上》 开播，马思纯继《盗墓笔记》后继续“武力担当”，她饰演的将军叶昭自幼女扮男装，替父出征，还和“花样美男”盛一伦上演了一段颠覆传统人设的搞笑恋情。

在今年即将与观众见面的两部作品里，马思纯似乎“打女”当上了瘾，在电影《狄仁杰之四大天王》中变身刺客，电视剧《橙红年代》里则成为有胆有识的公安干警。

这一次的“狄仁杰”系列中，马思纯饰演的女刺客有一点喜感，又有一点杀气，“挺难去描述，她身上有很多元素。”而第一次与徐克合作让马思纯很兴奋，“导演永远那么精力充沛。他的想法非常多，有时候会让人觉得有点敬而远之，但有时候又觉得他调皮可爱，总之是一个非常有魅力的人。”

演一部以唐朝为背景、又有些架空的电影，拍惯了现代片的马思纯一开始有些难入戏，“这种武侠玄幻题材，故事的想象力要比现实题材更加丰富和夸张，所以不能拿日常生活中一些情绪套在里面。那时我会一直照镜子练习表情，然后一直找导演聊天找感觉。”

不同于与名导合作的兴奋，《橙红年代》 则圆了马思纯的一个梦。“因为我爸爸就是警察，他一直希望我能演一个警察。这次演完之后，我更能体会到爸爸的辛苦、不容易和危险，小时候还不理解，爸爸怎么这么晚不回家，现在才知道他都是在冒着生命危险执行任务，想想还是蛮害怕的。”

演完这个有着刚强外表又有着脆弱一面的女警，马思纯坦言这是她投入了大量心血的一部戏，“我和导演还有（陈）伟霆，三个人时时刻刻都在讨论，都在创作，那段时间我们真的就是剧中的那些人，活在《橙红年代》的故事里面。”

综艺 “每天感觉智商不够用，但渐入佳境”

新的电视剧和电影都还没上档，这段时间观众们经常看到的是“大侦探”小马，这是她第一次作为常规嘉宾参加的综艺节目。马思纯坦言，录这档节目压力很大，因为她觉得自己不太适合，“我对侦探这一类的东西是非常害怕的，这次来录《我是大侦探》是因为何炅老师的邀请，何老师觉得我合适。”

目前节目播了四期，马思纯自认“不合适”的担忧成了真。作为唯一的常驻女嘉宾，有观众吐槽她在节目里只会卖萌傻笑，也有人说她是“花瓶”。对这些评价，马思纯有无奈，但更多的是“渐入佳境”的自信，“虽然每天都觉得自己智商不够用，现在也慢慢地进入状态了。我的反应其实没有那么快，但我的直觉挺准的，可能我对于节目组来说是另外一种需求吧。”

在真人秀中，嘉宾手握包含角色故事梗概和人设的剧本，许多观众会觉得有些地方“剧本痕迹”太重，有些情景有些假，嘉宾的真实自我发挥只占到一小部分。对此，马思纯并不讳言剧本的存在，但她认为当拿到的是制造事件的“关键人物K”这个角色时，发挥空间就很大，“因为要瞒住所有人，你一定要装作若无其事，这时候就很需要表演。”

从“有间客栈”到“相约九八”，再到“奇妙博物馆”，马思纯与其他嘉宾“穿越时空”，角色扮演玩得不亦乐乎，其中让她印象最深刻的是口碑较好的“相约九八”。这一期主打怀旧复古风，主场景大街还原了1998年的生活场景，观众能看到录音机和流行音乐磁带、老式风扇、“游戏神器”红白机、贴满墙的《还珠格格》和小虎队海报……

细心布置的小物件让马思纯怀念童年，“模仿布置20年前风格的老街区只为帮女孩寻回记忆”的故事更是打动了她的“少女心”，“当他们跟我说我失忆了，邓伦那个角色说陪了我二十年的时候，我完全懵了，真的特别感动。因为其实别人的故事我们之前都是不知道的，只知道自己的事情。”

事业 “不强求，不是时时刻刻什么都想要”

每年有主演的作品，参演名导的大制作电影，被邀录制大热综艺，这两年马思纯的“产出等级”明显比早些时候高很多。这一切的转折点，自然是2016年的《七月与安生》和凭此获得的金马奖。

《七月与安生》之前，她演的大部分角色都是女二、女三，甚至是女N号，《七月与安生》之后，她合作的电影导演是徐克、娄烨，无论电影还是电视剧，基本都是当仁不让的女主角。毫无疑问，金马奖的获奖红利让她的演艺事业更上一层楼，“可能大家对我的认可会好一些，肯定会顺了一些。”

三十而立，相比一些跟她同龄的“又狠又拼”的女演员，向来没什么具体规划的马思纯更偏向“随遇而安”——对奖项，她觉得拿奖是一件“可遇不可求”的事情；对演戏，她直言不喜欢把工作排得太满，因为“生活不是光有工作”。

同时，外界印象“不太强求”的马思纯坦承，骨子里还是有“拼”的一面，“当我遇到一个非常非常喜欢的角色，我会非常努力，只是说不是时时刻刻什么都想要。比如《左耳》黎吧啦这个角色就是我很努力争取来的，努力减肥，努力去学角色的样子，否则我就没有这个角色了，所以并不是什么都无所谓的。”

《七月与安生》改变了马思纯的演艺之路，也给她带来了一位闺蜜。自拍戏认识后，每年一到她和周冬雨的生日，两人都会在微博上互送祝福“秀恩爱”。如今两人见面机会不多，但联系频率很高，“见面我们就会好好地谈一谈心，可能我们都需要倾诉吧，都需要朋友聆听自己的苦恼。我可以帮她排忧解难，我也需要她帮我排忧解难，朋友就是这样一个存在。”