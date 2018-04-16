要闻|新一轮扩大开放浦东已准备好

新华社昨发文《继续走在开放最前沿——从浦东新区看扩大开放新格局》

据新华社报道

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”站在改革开放40周年的新起点上，中国再次发出扩大开放的最强音。

浦东，中国对外开放最为闪亮的路标。改革不停顿，开放不止步。步入新时代，在构建开放型经济新体制的探索中，浦东以开放新作为拓展发展新优势，继续走在最前沿。

数十个“第一”标记开放基因

2018年3月下旬，我国第一个国际化期货品种——原油期货在浦东的上海国际能源交易中心上线交易。锣声一响，举世关注。

原油期货的设计特点，可用十七字概括，即“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。字里行间，处处透着开放的理念。

这样的全国“第一”，在浦东开发开放28年的历程上，还有数十个：

1990年，中国第一个保税区——浦东的外高桥保税区批准建立。

1995年，第一家进入中国的外资银行——日本富士银行上海分行在浦东开张营业。

2001年，中国第一家合资基金管理公司在浦东成立。

2013年，中国首个自贸区——中国（上海）自由贸易试验区从浦东起航……开放成就了浦东。地区生产总值从开发开放之初的60亿元到2018年有望突破1万亿元，28年来浦东经济总量翻了160倍。

今天，无论是陆家嘴大屏上牵动国际金融神经的交易数字，还是洋山深水港内满载货物等待出发的远洋巨轮，都佐证着——开放是浦东的基因。

上海市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮说，在开放的基础上，浦东坚持对标国际最高标准、最好水平，围绕优化营商环境，在企业投资项目审批、开办企业等方面，打造自贸区速度；在降低通关、研发和融资成本等制度性交易成本方面，打造自贸区优势；在“四新经济”发展、独角兽企业成长等方面，打造自贸区舞台。

以开放促改革 在开放中创新

从关起门来搞建设到打开国门谋发展，开放与改革，从来就是协调统一、互促互进的关系。以开放促改革，这是国家发展的法宝，也是浦东开发的使命。

医疗器械注册人制度，是浦东和自贸区对标国际先进水平，在国内率先推出的制度创新。这项制度一改医疗器械产品注册和生产许可相“捆绑”的模式，申请人可以单独申请医疗器械注册证，然后委托给有资质的企业生产。上海远心医疗的单道心电记录仪，成为改革方案公布后的首个试点。代工方负责人孙毅勇表示，改革不但让远心医疗节省了100万元左右的生产性投资，还让产品的上市时间提前了一年。“越早上市，越能抢占市场先机。”

开放倒逼改革，开放也同样能激活创新。

位于张江科学城的跨国企业联合孵化平台，最近一年与本土创业企业的对接很红火。GE的爱迪生创新工社、博世的汽车智能平台……越来越多的创业企业通过这个平台，获得了技术、资本、市场等资源的注入。

人才是创新的第一资源。浦东的开放，是全方位的开放。不仅为货物的进出和资金的流动提供便利，也敞开怀抱欢迎全世界的英才。

作为上海纽约大学的第一届本科毕业生，泰勒·罗瑞克经申请获得了全国首张本科学历的外国留学生工作许可证。“你好，给我一个手抓饼，加培根、芝士、鸡蛋。”这位美国小伙已经完全融入了浦东的生活环境。

高水平开放助力高质量发展

博鳌亚洲论坛2018年年会传递出重要信息，新一轮扩大开放，重点是服务业特别是金融业领域。推动金融业开放，浦东首当其冲。

展望未来，陆家嘴金融城将不断优化产业链、生态链和服务链，积极促成外资金融机构在区域内设立银行、证券、保险机构。

“中央提出，要放宽银行、证券、保险等行业的外资股比限制，浦东正在积极准备，力争这一扩大开放的措施在自贸区先行先试。”上海市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟说。

新一轮扩大开放，还将更好惠及世界各国企业和人民。今年11月将在上海举办的首届中国国际进口博览会，是其中的重头戏。发挥进口博览会的溢出效应，位于浦东外高桥区域的国家对外文化贸易基地、智利商品中心等8家平台，4月初入选进口博览会的常年展示交易平台。

打开一扇窗，看见全世界。在新一轮扩大开放蓄势待发之际，浦东已经做好了准备。（网站首页图：新华社资料图片）