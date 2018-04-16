体育|F1将设中国办公室

将通过多种方式拉近与青年人和女性的关系，举办活动吸引家庭观看比赛





4月15日，F1上海站比赛火热进行，F1赛车场车迷广场活动多多、热闹非凡。 /晨报记者 顾力华

据新华社报道

“中国站非常棒，无论是票房的表现还是环境、保障等等，都非常到位。所以我们很高兴与上海完成续约，期待未来有更好的合作。”F1全球战略总监亚斯15日接受新华社记者专访时表示，“未来我们将做更多本土化的努力，其中之一就是设立F1中国办公室，更好地为中国车迷服务。”

去年9月，一级方程式与上海久事体育成功续约三年，双方对未来的发展都充满期待。“我们非常看重中国大奖赛，这不仅是我们全球战略中一个重要的板块，而且我们坚信，中国未来还有大量的潜力等待开发，F1在中国市场的发展还会加速。当然，我们也做好准备更好地融入中国，例如我们将在中国设立F1中国办公室，例如我们将通过多种方式，拉近与青年人和女性的关系，例如我们将举办更多活动吸引家庭观看比赛，走进赛场。”

从F1的首个“F1嘉年华”落户上海，到F1的电视直播重回CCTV，再到F1设立中文的官方社交媒体账户，新的一年来，F1一直努力在拉近与中国车迷、中国市场的关系。久事赛事总经理杨亦斌在接受采访时表示：“在新的合约周期里，我们感受到了F1更多的合作和开放的态度，比如本土的合作招商权限的下放等等，使得我们能更好地合作开发，推动F1中国大奖赛的进一步发展。”