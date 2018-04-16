来源：新华网

新华社北京４月１５日电 题：最浓是这中国红——北京市西城区弘扬红墙意识深化改革发展纪实

新华社记者 梁相斌、李斌、乌梦达、樊攀

中南海红墙外，玉兰花绽放；新华门前，五星红旗高扬。

万紫千红总是春，最浓是这中国红。党的十八大以来，北京市西城区坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬以“绝对忠诚、责任担当、首善标准”为内核的红墙意识，围绕“建设一个什么样的首都，怎样建设首都”，加快疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同、惠民生，推动城市深刻转型，全区经济社会发展呈现出崭新风貌。

游客在拍摄中南海红墙外绽放的玉兰花（4月1日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

绝对忠诚：红色信仰始终融入血脉

面积５０．７平方公里的北京市西城区，历史文脉厚重，红色基因鲜明。

这里是首都北京的肇始地——广安门外，蓟城纪念柱高耸，象征着这座千年古都３０００多年的建城史。

这里是中国共产党的孕育之地——西城区文华胡同２４号，作为中国共产党主要创始人之一的李大钊，曾在这里学习和研究马克思主义，呼吁建立“强固精密的组织”，受其影响的毛泽东等青年成为坚定的马克思主义者。

这里是首都功能核心区的重要组成部分——党中央、全国人大、国务院、全国政协在这里办公，国家许多高层次对外交往活动在这里展开。

工作人员在西长安街街道全响应网格化社会服务管理指挥分中心工作。西城区西长安街街道建立了大数据服务平台，打通部门之间的信息壁垒（4月10日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

“１９９９年，为完成国庆５０周年服务保障任务，我们首次提出红墙意识。”作为离中南海最近的街道，西长安街街道工委书记陈振海说。

２０１４年，北京市西城区委在全区广大干部群众中倡导红墙意识。随着时间的推移，这一意识在全区日渐深入人心，成为人们的行动自觉。

特殊区位决定特殊使命和责任。全心全意服务党中央、保障党中央、守护党中央，成为一代又一代西城人的自觉意识，而这样的意识，源于西城人骨子里的红色基因。

“铁肩担道义，信仰铸忠诚。”距中南海不远，长安街南侧一处平房，就是北京市西城区红墙意识党性教育基地，墙上十个字鲜明昭示了以李大钊为代表的早期优秀共产党人的品格。

“西城有许多党的创建时期活动的遗址遗迹，是中国共产党的重要孕育地。”北京市委党史研究室副巡视员刘岳说，“西城丰富的红色历史，孕育了厚重的红色文化，形成了鲜明的红色基因。”

红色，象征绝对忠诚，昭示坚定信仰。这种“中国红”，深刻融入西城人的血液中，成为他们忠诚坚守的源泉。

北京市公安局西城分局10名“红墙卫士”先锋岗典型人物集体亮相（4月2日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

以忠诚为第一特点的红色基因，流淌在西城区公安战线一位位“红墙卫士”的血脉里。

府右街派出所，离中南海仅一墙之隔，是距离党中央最近的派出所，主要工作是站岗、巡查、维护治安。

“围着红墙巡查一遍下来，快点要４５分钟，慢点要８０分钟，工作虽然简单，但是责任重大。”府右街派出所副所长谢刚说，“没有缉私禁毒的叱咤风云，没有要案侦查的惊心动魄，我们唯有忠诚坚守、默默奉献，如果不把忠诚两个字刻在心里，这份工作真干不下来。”

“我们的样子，就是中国的样子。”胡辛，北京市公安局西城分局出入境管理大队境外人员管理中队副中队长，从事涉外警务工作十余年。为更好履行职责，他设计了“多国语言接警服务卡”，编写出版了３０多万字的警务英语实战手册《用英语办案》，成为一线民警第一时间处理涉外警情的实用工具。

谢刚和胡辛，只是西城公安民警的代表。为党中央站岗，为人民群众守夜，目前，西城区设立了１０个“红墙卫士”先锋岗，涉及巡逻防控、执法办案等多方面。

“‘红墙卫士’的称号，诠释着西城公安工作的使命与担当，更传承着一代代西城公安人的忠诚与奉献。”西城区副区长、公安分局局长刘国周说。

以忠诚为第一特点的红色基因，不仅流淌在“红墙卫士”的血脉中，更流淌在西城的基层干部、普通群众身上。

不久前被提拔为西城区展览路街道办副主任的张伦生此前长期在城管队工作，人称“城管铁人”：为解决动物园地区的交通、环境、治安等问题，多年来起早贪黑、坚守岗位。有人说他“傻”，但他从没一句抱怨。

“‘开墙打洞’治理、背街小巷整治，都是基层工作难题，如果没有政治觉悟，不敢真抓实干，硬骨头就啃不下来。”张伦生说。

２０１７年，西城提拔使用了３０名类似张伦生这样的基层干部。“他们年龄不一，但共同特点是对党忠诚、敢拼真干。”西城区委常委、组织部部长孙仕柱说。

离红墙近是一份光荣，更是一份使命。不久前的全国两会期间，家住展览路街道文兴街社区的“西城大妈”王慧力，每天都会到志愿服务点值班两小时。“我值班的地方离代表委员的驻地很近，不能有半点儿松懈。”

身着红马甲，戴着红帽子和红袖章……“西城大妈”已成为一支有近１０万名成员的群防群治队伍，在西城的大街小巷维持秩序、邻里守望、排查隐患，成为红墙边儿的又一道红色防线。

从延安来到北京，延安革命纪念馆原副馆长霍静廉深有感触地说，红墙意识的“红”与延安精神的“红”是一脉相承的，都强调对党绝对忠诚，对事业忠诚，本质上是一致的。

“红墙意识是一种品格，是忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民、忠诚于事业、忠诚于职守的品格，是政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识在西城的具体体现。”北京市西城区委书记卢映川说。

“红墙意识是西城红色历史的传承，也是中国特色社会主义新时代的精神创新，更是习近平新时代中国特色社会主义思想在西城生动实践结出的硕果。”刘岳说。

从景山上俯瞰北京西城风貌（4月14日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

责任担当：改革发展使命始终扛在肩上

一分部署，九分落实。真正的忠诚，在于敢动真碰硬，用“钉钉子”精神推动党中央的决策部署落到实处。

２０１４年２月和２０１７年２月，习近平总书记先后两次到北京考察，对北京城市规划建设、京津冀协同发展等作出重大部署。

“建设一个什么样的首都，怎样建设首都”……面对这一重大命题，作为首都核心区域的西城，该如何作答？

“近年来，我们大力践行红墙意识，把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，坚决不折不扣落实好中央、市委决策部署要求，勇于担当，敢啃硬骨头，切实让习近平总书记对北京重要讲话精神在西城落地生根，形成生动实践。”卢映川说。

疏解北京非首都功能是北京城市规划建设的“牛鼻子”，更是硬骨头。

西城区政府和北京建筑大学签署推进“动批”转型升级框架合作协议（4月3日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

这是一个个令人欣慰的消息——４月３日，西城区政府和北京建筑大学签署推进“动批”转型升级框架合作协议；作为高科技企业，３６０企业安全集团也将进驻曾经的万容天地服装批发市场。

北京动物园服装批发市场俗称“动批”，“动批”的出现和发展与中国的改革开放相伴，但随着规模不断扩大，它所带来的交通、环境、人流密集等问题，成为北京“大城市病”的一个样本。

创新使用产权换疏解模式、创新“减量平移”模式……疏解过程中，每一家市场、每一个摊位背后都涉及商户、市场方、产权方的利益，西城区常务副区长、北展地区建设指挥部总指挥孙硕说，为了顺利完成疏解任务，同时保证商户的基本合法权益，西城结合实际探索出了６种疏解工作模式。

１２家市场闭市、１．３万个摊位疏解……２０１７年１１月，随着最后一家市场的闭市，“动批”彻底告别西城。而目前，旧的批发市场已经变身为宝蓝金融创新中心、北矿金融大厦、首建金融中心等，容纳以科技、金融为主的“白菜心”产业，昔日的“动批”正迎来新生。

最浓是这中国红，这红色，因奋斗而闪耀，因担当而鲜艳。

“历史文化是城市的灵魂，要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。”４年多前习近平总书记视察北京时的讲话言犹在耳。

作为北京３０００多年的建城地和８００多年的建都地，西城有什刹海、大栅栏等１８片历史文化保护区，超过北京市老城文保区总面积的５０％。

曾经的地安门百货商场经过装修改造，变身专营文化会展、酒店民宿等新业态（4月14日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

如今，改变正在发生。什刹海边，为了和周边风貌相匹配，曾经的地安门百货商场，不仅降层，而且装修得古色古香，变身专营文化会展、酒店民宿等新业态。伫立楼顶远眺，可见钟鼓楼和什刹海的春日美景。

不只是地安门百货商场。２０１７年，在西城区，北京坊精彩亮相，浏阳会馆（谭嗣同故居）等１５项文物腾退项目启动，护国双关帝庙、护国观音寺、三清观等完成腾退，沈家本故居活化利用，“公车上书”发生地杨椒山祠正在腾退清空……

更多的变化，还来自西城以“街区整理”为代表的老城复兴。西城区副区长徐利说，街区打破了现有街道或社区的规划界限，跨越地理空间规制，按照功能性对西城全区区域单元进行细致划分，针对性进行城市修补、生态修复、文化复兴。

按照计划，今年西城区将统筹编制各街区的设计方案，形成覆盖区域、街道、街区、街巷胡同、老旧小区、平房院落六大系统的街区设计体系，力争年底前每个街道有一个街区实现重新亮相。

未来，经过街区整理，老舍笔下的“最美大街”阜成门内大街、拥有诸多老字号的大栅栏街道等，都将焕然一新，它们的文化价值也将得以体现和弘扬。

行人在菜市口路口西北侧疏解腾退后打造的城市森林公园——广阳谷散步（4月13日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

菜市口路口西北侧，黄金地段，疏解腾退后，一块３万多平方米的城市森林公园——广阳谷每天吸引不少附近的居民遛弯。

为更好实现“留白增绿”，西城区建起多个城市森林公园和口袋公园，公园绿地５００米服务半径覆盖率超过９５％，老百姓的生活环境更加宜居……

如何提升基层治理能力，一直是道难题。

为了把为民服务完善到“最后一米”，西城区西长安街街道建立了大数据服务平台，打通部门之间的信息壁垒，让居民办各类证件证明不用再重复交材料。今年，大数据中心还将在区一级统筹设立。

“疏解整治促提升”专项行动扎实推进，统筹精细用好疏解腾退空间资源，积极开展“腾笼换鸟”，制定实施优化“高精尖”经济结构的意见……

西城区产业转型升级不断深化——２０１７年全区各类金融机构达到１８６６家、总部企业１７５家，科技服务业收入超过１６００亿元，规模以上文化创意产业单位６７７家，实现收入７５１．９亿元。

发展质量不断提升——２０１７年全区地区生产总值达到３９００亿元，一般公共预算收入完成４２２．１２亿元，居民人均可支配收入达到７．６５万元。

西城区椿树街道慎业里胡同的街巷长祁正斌介绍慎业里整治提升前后对比（4月2日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

首善标准：以人民为中心始终初心不忘

西城人常说：“我们离党中央最近。”

西长安街新华门“为人民服务”５个大字十分醒目。这５个字，同样出现在西城每一名党员胸前的党徽上。

“得众则得国，失众则失国。”从党的一大到十九大，百年的奋斗历程中，“永远保持对人民的赤子之心”是中国共产党不变的信念。

２０１６年１１月１５日，习近平等党和国家领导人带着自己的选民证到位于西城的怀仁堂投票站，参加西城区人大代表的选举。

领袖来自人民，也热爱人民——

曾经负责西城广外地区环卫工作的刘群英，对习近平总书记２０１３年春节前在手帕口清洁站慰问环卫工人的情景记忆犹新。“真没想到，总书记会给我们拜年，并通过我们向全市全国环卫战线的工人拜年。”刘群英说。

“党的领袖深知，为了人民、依靠人民，共产党才能够取得胜利。共产党之所以能够走到今天，强烈的宗旨意识起了决定作用。”解放军出版社副总编辑董保存说，红墙意识的根本就在于“人民”二字。

总书记牵挂着西城的群众，西城广大党员干部也一直以首善标准，践行“为人民服务”的理念，提升改善民生水平，提高城市温度。

党的十九大以来，西城区四套班子在宣讲十九大精神过程中收集群众提出的各类问题和意见１２０余条，涉及１８个方面，这些问题被细化为“民心工程”任务单、路线图和时间表，成为各职能部门的阶段性目标。

在中国人眼中，红色是喜庆幸福的象征，是对美好生活的向往。

用脚步丈量街巷，用行动践行红墙意识。北营房北街街巷长王立平每天都要在街巷巡查，发现这条路上的车辆往往车速过快、不时发生剐蹭事故，对过往行人造成安全威胁。为此，他安排在这条街上安装了减速带，使车辆慢了下来。

“老百姓的小事儿就是我们的大事。”王立平是军转干部，在部队时他的职责是保卫祖国，现在是直接为老百姓服务。工作内容变了，但为人民服务的信念没有变，“街巷治理就像绣花一样，我们街巷长就是绣花针。”

街巷长王俊礼在西河沿街218号门前介绍改造坡道、方便院内居民出行情况（4月2日摄）。新华社记者 罗晓光 摄

距前门不远，有一条古老的街巷——西河沿街。２１８号门前，有一条奇怪的坡道：门口延伸出来的斜坡比台阶长出一截。

街巷长王俊礼说，院子里住着一位行动不便、靠轮椅出行的老人，原来斜坡和台阶是齐的，但坡度太陡，导致老人的轮椅光靠自己推不上去，每每要等人推，实在没人只能憋在家里不出门。看到这种情况，他马上联系有关部门把坡道改长了一点，老人自己能推上轮椅，再也不用担心“出门容易回家难”了。

为人民服务，不仅要善于发现问题，更要善于找到解决问题的方式。

“菜站很好，希望增加菜品”“希望菜站地方能再大一些”……４月４日，西城区德胜街道办事处里，４０位居民代表对社区菜站、养老驿站的两家服务商进行民主测评，认真写下意见和期望。

德胜街道办事处副主任林强说，２０１７年，为解决买菜难等居民反映的生活问题，街道以“民生工程民意立项”形式，由老百姓直接决策评选社区服务商，并定期对企业表现进行评价，以决定这些服务商的去留。

测评结果显示，两家服务商获得了居民普遍认可。家住附近的周惠青老人说，以前买菜，到超市要走二三十分钟，如今家门口的小小菜站解决了问题，价格便宜，菜品不错，居民都愿意到这里购物。

西城区社工委书记、社会办主任李薇说，“民生工程民意立项”已经在西城全面推广，西长安街灵境胡同老楼加挂电梯、大栅栏前门西河沿街乱停车等问题都通过这种方式得到解决。目前西城“民生工程民意立项”工作共完成１３２个民生项目，涉及住房条件改善、公共设施、社区管理、社会服务等领域。

“为人民服务，是红墙意识的直接体现。”西城区区长王少峰说，为百姓办实事，更要听取他们的有效建议，既提高问题解决的精准度，也增强居民对公共事务的参与度。

中国社科院政治学研究所所长房宁认为：“西城区红墙意识的塑造和运行实践，为现代社会条件下在国际化大都会实现有效基层治理，提供了一个范例。”

巍巍的红墙，飘扬的红旗，“西城大妈”的红帽、红衣、红袖标……无数红色，汇成最浓中国红。

红色基因，引领民族复兴；红色精神，激发人民奋斗。

红色，见证了中国人民从站起来到富起来的历程，也必将见证中华民族走向强起来的新时代……