人民日报评论员：形成更高层次改革开放新格局——三论习近平总书记在庆祝海南建省办特区30周年大会重要讲话

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新华社北京4月15日电 人民日报4月16日评论员文章：形成更高层次改革开放新格局——三论习近平总书记在庆祝海南建省办特区30周年大会重要讲话

历史从不眷顾因循守旧、满足现状者，机遇属于勇于创新、永不自满者。

“海南要高举改革开放旗帜，创新思路、凝聚力量、突出特色、增创优势，努力成为新时代全面深化改革开放的新标杆，形成更高层次改革开放新格局。”在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上，习近平总书记郑重宣布党中央支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。海南的改革发展迎来又一个明媚的春天。“形成更高层次改革开放新格局”，成为海南等经济特区乃至整个中国新的奋斗目标。

因改革开放而生，因改革开放而兴，海南之所以能从一个边陲海岛发展成为我国改革开放的重要窗口，正是得益于深化改革、扩大开放，得益于30年来的大胆探索、进取开拓。如今，海南发展正迎来新的重大历史机遇。全岛建设自由贸易试验区，是党中央对海南改革开放“试验田”的高度认可；瞄准自由贸易港这一当今世界最高水平的开放形态，是时代赋予海南的重大责任和使命。以更高的站位、更宽的视野、更大的力度谋划和推进改革开放，着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区，海南必将成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片。

形成更高层次改革开放新格局，必须抓住机遇，坚持开放为先。海南要实行更加积极主动的开放战略，加快建立开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局；要以制度创新为核心，大胆试、大胆闯、自主改，加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地，在建设21世纪海上丝绸之路重要战略支点上迈出更加坚实的步伐。

形成更高层次改革开放新格局，必须解放思想，下大气力破除体制机制弊端，不断解放和发展生产力。当前，改革又到了一个新的历史关头。要实现改革大的突破，必须坚持解放思想和实事求是的有机统一，既总结国内成功做法又借鉴国外有益经验，既大胆探索又脚踏实地，敢闯敢干，大胆实践，多出可复制可推广的经验，带动全国改革步伐。在更高起点谋划和推进改革，复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于40年前，必须敢于较真碰硬，勇于破难题、闯难关，在破除体制机制弊端、调整深层次利益格局上再啃下一些硬骨头，强化改革举措系统集成，科学配置各方面资源，形成更加成熟更加定型的制度体系。

海南过去取得的成就，是我国历史性变革和成就的缩影。习近平总书记对海南作出的战略部署，是在新时代新起点上改革再出发的重要遵循。以海南自由贸易港建设为契机，中国将继续扩大开放、加强合作，与世界共享中国发展机遇、共享中国改革成果。打造新时代全面深化改革开放新标杆,形成更高层次改革开放新格局，中国必将为世界经济的发展注入强大动能、作出新的贡献。（网站首页图：新华社图片）

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（受权发布）习近平：在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

人民日报评论员文章：坚定不移走改革开放之路——一论习近平总书记在庆祝海南建省办特区30周年大会重要讲话

人民日报评论员：把经济特区办得更好办出水平——二论习近平总书记在庆祝海南建省办特区30周年大会重要讲话