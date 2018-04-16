新华社评论员：站在更高起点推进改革开放

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新华社北京４月１５日电 题：站在更高起点推进改革开放——三论学习贯彻习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区３０周年大会重要讲话

新华社评论员

“努力成为新时代全面深化改革开放的新标杆，形成更高层次改革开放新格局”。在庆祝海南建省办经济特区３０周年大会上，习近平总书记对海南等经济特区全面深化改革开放确立新目标、擘画新蓝图、制定新举措，为站在更高起点谋划和推进改革开放注入强大思想力和行动力。

我国改革开放４０年辉煌成就和海南经济特区３０年沧桑巨变无不昭示，改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是当代中国发展进步的活力之源。近日发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，进一步明确了新时代海南改革发展的时间表和路线图，彰显党中央把握大势谋划改革、乘势而上扩大开放的坚定意志与历史担当。察势者智，驭势者赢。把改革进行到底，让中国开放的大门越开越大，才能抓住大有可为的历史机遇，赢得主动、赢得优势、赢得未来。

站在更高起点谋划和推进改革开放，要坚持开放为先，实行更加积极主动的开放战略，推动形成全面开放新格局。党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。这些重大决策充分彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化坚定决心，也为海南发展带来新的重大历史机遇。要以制度创新为核心，大胆试、大胆闯、自主改，在建设２１世纪海上丝绸之路重要战略支点上迈出更加坚实的步伐，把海南打造成为开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。

站在更高起点谋划和推进改革开放，要坚持解放思想和实事求是的有机统一。改革开放的过程就是思想解放的过程。当前，改革又到了一个新的历史关头，推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于４０年前。因循守旧没有出路，畏缩不前坐失良机。海南等经济特区坚持一切从国情出发、从实际出发，既总结国内成功做法又借鉴国外有益经验，既大胆探索又脚踏实地，把敢于“破”和善于“立”结合起来，必将取得更多可复制可推广的经验，带动全国改革步伐。

站在更高起点谋划和推进改革开放，要坚持以人民为中心，突出问题导向，从群众关心的事情做起，从群众不满意的地方改起。问题标示改革发展的痛点和难点，更指出改革发力的突破口和着力点。从破解群众“办事难”等现实问题，到营造良好营商环境，都要敢于较真碰硬、攻坚克难，在破除体制机制弊端、调整深层次利益格局上再啃下一些硬骨头，切实打通改革落实的“中梗阻”，让人民群众的获得感更强、幸福感更多、安全感更实。

站在更高起点谋划和推进改革开放，要强化改革举措系统集成，发挥整体效应。改革是一项复杂的系统工程，越是向纵深推进，越会遇到各种深层次矛盾和问题，越要注重改革的系统性、整体性、协同性。经济特区要科学配置各方面资源，统筹协调各方面改革，牵住改革牛鼻子，按照党中央统一部署深化地方党政机构改革，加快推进城乡融合发展体制机制、人才体制、财税金融体制等方面的改革，以重要领域和关键环节的改革突破带动改革全局，形成更加成熟更加定型的制度体系，为国家治理体系和治理能力现代化进行新的探索，书写更加精彩的改革开放新篇章。（网站首页图：新华网图片）

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