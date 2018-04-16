[视频]【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新气象 新作为】北京西城：践行红墙意识 打造忠诚队伍

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：北京西城区是首都功能核心区的重要组成部分，党中央、全国人大、国务院、全国政协都在这里办公。在这里，有一个人人都熟悉的词——“红墙意识”，这是当地干部群众在长期工作生活中，逐渐形成和培养出来的一份特殊的使命感和责任感。党的十九大以来，西城区在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，把“绝对忠诚、责任担当、首善标准”为内核的“红墙意识”作为“四个意识”在西城的具体体现，努力锻造一支对党绝对忠诚、让党中央充分信赖的干部队伍。

在紧邻天安门的前门西河沿街，我们见到了正在忙活的大栅栏街道城建科的王俊礼，聊天中，他嘴里多次提到的一个词就是“忠诚”。

虽然是城建科副科长，但王俊礼更多的是在街道忙活，他说让他更有成就感的，是他的另一个身份：街巷长。随意走进哪条街道，王俊礼都了如指掌。

把身边小事做到百姓心坎上，唯有把“忠诚”二字刻在心里，落实到行动上。为了打造一支红墙根下的忠诚干部队伍，西城区从去年开始，在全区范围内实行街巷长制度，全区1402名年轻干部，从办公室走进街头巷尾，帮百姓破解难题，在实践中提升自身能力。西城区涌现出一大批把红墙意识转化为行动自觉、敢于动真碰硬、对党忠诚的基层干部。

军人出身的王书广曾是广外街道的副主任，分管城市管理，每天大部分时间就是到胡同里转街，治理环境乱象、维护社会秩序。

已经53岁的王书广没想到，干的都是得罪人的活，年龄也超了不少，去年却被提拔成了一把手，当上了街道办主任。

在去年的“疏解整治”工作中，王书广负责的广外地区拆违2588处近10万平方米、治理开墙打洞500多处，一口气拿下了三个全区第一。不仅下属们被带动起来，当初不理解的群众也纷纷点赞。

特殊区位决定特殊使命和责任，按照习近平总书记的要求，西城区把十九大报告中提出的“好干部”标准，落实到了干部选拔任用中，像王书广这样的基层干部，西城区一下子提拔了30名，他们年龄不一，但共同特点就是对党忠诚，敢拼真干。

看重实绩、更重口碑。如今，西城区的600多名处级干部都建立了干部忠诚履职档案，把对干部突击考察变为常态化考核建档，让组织部门围绕干部转，让干部安心围着工作转。

干部忠诚担当，普通群众也不落下。有着“忠实的红墙守护者”称号的“西城大妈”志愿队伍迅速发展壮大，目前，实名注册的“西城大妈”志愿者，已有近十万人。