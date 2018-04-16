“我们离党中央最近”（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新气象新作为）

来源：人民日报客户端

——北京市西城区践行“红墙意识”纪实（上）

人民日报-本报记者 朱竞若 贺 勇 王昊男

北京市西城区府右街派出所民警在热情服务游客。

张 岩摄（资料照片）

明媚四月，玉兰花开遍北京的大街小巷。沿着天安门往西，鲜艳的红墙与玉兰相映生辉。这里，是中南海！

中南海位于北京市西城区。打开地图，西城区50平方公里的辖区内，还驻有中央、国家众多部委机关。西城人常以“中南海的邻居”自称，透着一份自豪，一份荣誉，一份责任：“对党的热爱，是浓得化不开的情感；对党的忠诚，是党员的生命底色；‘四个意识’，正是西城传承的红色基因。”

党的十九大以来，北京市深入贯彻落实“看北京首先要从政治上看”的政治要求，牢固树立“四个意识”，西城区把以“绝对忠诚、责任担当、首善标准”为内涵的“红墙意识”作为“四个意识”的集中体现，贯穿在干部群众工作生活的方方面面。

忠诚是一种立场：始终听党话，永远跟党走

忠诚，是一种饱含信仰力量的品格。“绝对忠诚”是“红墙意识”的本质属性。

北京市委书记蔡奇说：“对党绝对忠诚关键在‘绝对’两个字。”“绝对，就是无条件的、不掺任何杂质的、没有任何水分的忠诚。”

在西城区领导的办公桌上，《岗位职责手册》放在伸手可及的位置。多年来，西城区实现了领导班子岗位职责的量化、细化、绩效化。十九大后，根据中央全面从严治党的要求，西城区又对此进行了调整、充实、完善。《区委书记岗位职责手册》里150多项内容，涵盖了党风廉政建设、意识形态管理、安全生产、生态文明等各方面。

“制定手册，是为了时刻提醒大家牢记党的宗旨，牢记职责使命。”西城区委书记卢映川介绍，手册是动态的，根据中央的精神和市委市政府的要求定期更新，“对照检查政策和精神的落实情况。”

为了党的事业抛头颅、洒热血，这是战争年代的忠诚。和平年代，生死考验并不常见，特别是进入新时代，我国社会主要矛盾发生变化，对党绝对忠诚也有了更丰富的内涵。西城区提出，争做首善之区，首先要筑牢忠诚底色，当前最重要的就是推动党的十九大精神落地生根。西城区既致力于做好精神的宣讲，更注重在过程中主动践行，让习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地形成生动实践。

将党的十九大精神宣讲与调查研究相结合，将贯彻落实与解决问题相结合……党的十九大以来，西城区开展“三级党代表走基层”、领导干部“九进”宣讲等系列活动，建立19个基层党建讲习所，畅通民情民意，通过抓落实促实干，在实际工作中践行“红墙意识”，落实党的十九大精神。

“百万庄大街17号院1、2号楼之前经过了抗震加固施工，但145户居民的安置款至今未下发。”在展览路街道百万庄东社区座谈交流学习党的十九大精神时，来自三塔社区的居民代表贾英捎话给区里。

老百姓的“表情包”就是检验工作的“晴雨表”。社区内的座谈交流还在进行，区重大办、区财政局等几个相关单位已经开始行动。“也请你给大伙儿捎个话，我们已经安排工作人员处理安置款的事，争取以最快的速度解决。”卢映川现场拍板。短短一个月，145户居民的安置款全部到位，大伙儿紧锁的眉头终于舒展开了。

践行“红墙意识”，宣讲精神与落实精神同步。推进老城保护，大力实施街区整理，全面布局生活性服务业……一系列百姓关注的身边事，台账上多年的百姓期盼，正在一个个落实解决。

忠诚是一种信念：为党中央站好岗、放好哨

忠诚需要用行动来表达。工作在红墙边，西城人骨子里就有一种“为党中央站好岗、放好哨”的信念。

用坚守捍卫忠诚。中南海西侧红墙外一街之隔，一座小院24小时昼夜忙碌。他们承担着维护中南海周边治安秩序、处置各类突发事件和警卫中央领导出行安全等重要任务。这就是西城公安分局府右街派出所。

“这里是大家眼里的中国第一所，是众人羡慕的红墙卫士。”府右街派出所负责人介绍，他们的工作主要就是站岗、巡查、维护治安，“看似单调但责任重大。如果不把忠诚两个字刻在心里，这份工作真干不下来。”

每天三班岗，每班两小时，碰上特殊任务时间就没准。“有一次出任务，有位同事愣是36个小时没挪窝。”外勤四中队副中队长姚孟介绍，夏天的新华门，地面温度最高超过50摄氏度，两小时下来能晒脱一层皮；冬天的北海大桥，北风呼啸，有民警穿12层衣服，不到半小时就被冻木了……

“保卫党中央，忠诚、担当、奉献，时刻坚定捍卫核心、时刻向党中央看齐，做到绝对忠诚、绝对可靠。”外勤一中队队长顾刚说，“这就是我们的誓言，再辛苦，我们都愿意。”

用巡守护卫忠诚。说到“站岗放哨”，与府右街派出所的“正规军”不同，在西城还有一支近10万人的“地方部队”。她们身穿红马甲，头戴小红帽，臂挂红袖标，巡防在大街小巷，人们亲切地称呼她们“西城大妈”。

“我们管的事虽小，但是管得宽，治安、消防、巡视、环保，我们都管。”一位挎着菜篮子的“大妈”边走边说，“终归一条，得和谐，不能有事儿。”

其实，“西城大妈”只是一个称谓。他们是以一个个普通党员为中坚，囊括西城区各类平安志愿服务团队联盟，其中有女也有男。被评为“最美西城大妈”的老党员谭道亮就是一位男版“西城大妈”，他率领团队为255个大杂院绘制了平面图，一草一木都有迹可查，方便安全管理。

“既要发挥人的主观能动性，也要大力推进先进技术手段运用。”西长安街街道工委副书记、办事处主任桑硼飞介绍，在西长安街街道，民生服务、城市管理、应急处置等工作，通过新上线的“社会治理创新大数据分析与应用平台”已经可以做到24小时全天候响应。

按照“万无一失，一失万无”标准，西城区通过制定实施“长安计划”，做细做实各类应急预案，推行模块化、分布式管理，全面提升区域安全与社会和谐稳定维护能力水平。

忠诚是一种品质：不忘初心，红色基因代代传

“我们离党中央最近。”这是西城人最爱说的一句话。这种近，不仅仅是空间上的近，更是发自内心的心贴心。

2013年2月8日，农历除夕来临之际，习近平总书记到西城区厂桥派出所，看望在岗执勤的民警；随后又到西城区环境卫生服务中心手帕口清洁站，向环卫工人们祝贺新年。2016年11月15日是北京市区、乡镇两级人大代表换届选举投票日，习近平总书记在西城区中南海选区怀仁堂投票站参加区人大代表的选举……

“虽然没能亲眼见到总书记，但一想到总书记就在我们身边，心里就热乎乎的，干起工作都有劲。”祁正斌是椿树街道城建科的一名干部，根据区里背街小巷环境整治的统一部署，去年担任了椿树街道慎业里的街巷长。

拆煤棚、更换门牌、粉刷院门、安装报箱……这条私搭乱建严重、道路年久失修、便民设施缺失的百余米小巷，在他的推动下大变样。

“现在胡同口的名牌立起来了，下一步我们计划再添置些花箱子，让整条胡同的环境都美起来，让更多人知道这条街巷、走进这条街巷。” 其实祁正斌心里也有着自己的盘算，“得把环境弄得漂漂亮亮的，没准哪天总书记就来了。”

人民领袖人民爱，人民领袖爱人民。忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民、忠诚于事业、忠诚于职守……在西城人的血液里有一种鲜明的红色基因。这种基因的产生，离不开西城厚重的红色文化：毛泽东曾在陶然亭公园的慈悲庵，与邓中夏、罗章龙探讨革命道路；李大钊等20位革命者在西交民巷京师看守所英勇就义；北京党组织早期秘密活动地点也在西城。

丰富的红色历史孕育了厚重的红色文化，形成了鲜明的红色基因。北京市委党史研究室副巡视员刘岳说：“‘红墙意识’是西城红色历史的传承，也是中国特色社会主义新时代的精神创新，更是习近平新时代中国特色社会主义思想在西城生动实践结出的硕果。”