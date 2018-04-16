让“四个意识”落地生根（快评）

来源：人民日报客户端

人民日报-王昊男

强化“四个意识”，是确保全党统一意志、统一行动，确保我们党始终成为中国特色社会主义事业坚强领导力量的必然要求，是推进全面从严治党的关键。北京市西城区在贯彻落实的过程中，使之与本地特有的红色文化“红墙意识”结合起来，让“红墙意识”成为“四个意识”的具体体现，让“四个意识”在工作中落地生根，各项工作呈现出新气象。

“红墙意识”，起源于紧邻中南海的西长安街街道，它是基层干部群众自发形成的特殊政治素质。在多年的工作实践中，北京市西城区立足特殊区位、特殊使命、特殊责任，将坚定的共产主义信念、厚重的红色文化和为人民服务的初心，凝练为“绝对忠诚、责任担当、首善标准”的“红墙意识”。

“红墙意识”强调对党忠诚。“人之忠也，犹鱼之有渊。”灰墙灰瓦的四合院、蓝绿交织的什刹海、中西结合的北京坊，视觉上的西城多姿多彩；“忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民、忠诚于事业、忠诚于职守”，精神上的西城红色纯粹。

“红墙意识”强调责任担当。“大事难事看担当，逆境顺境看襟度。”作为首都核心区，西城面临一系列急难险重的任务。面对矛盾敢于迎难而上，面对挑战敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任，西城人把责任扛在肩上，用行动体现担当。

“红墙意识”强调首善标准。“人民群众对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”古老而又现代的西城，一边是鳞次栉比的高楼大厦，一边是低矮错落的背街小巷，复杂的环境，差异的人群，多样的诉求。以人民为中心，以“争首善、创一流，做标杆、立示范”的首善标准推进工作。重大工程实施民意立项，“居民参与”“民意先行”“民意决策”，成为民生工作的热词。西城人用“共治、法治”来实现“精治”：“离红墙最近的地方，没有较好只有更好。”

自觉践行“红墙意识”，使“始终听党话，永远跟党走”在新时代有了更为丰富的内涵，使西城的干部群众切实把“四个意识”内化于心、外化于行，成为思想自觉和行动追求。

（网站首页图：新华社资料图片）