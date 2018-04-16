习近平为何一再强调“饭碗”问题

来源：央视网

“洪范八政，食为政首。”古往今来，粮食安全都是治国安邦的头等大事。

4月的三亚烈日炎炎，水稻长势喜人。习近平总书记来到国家南繁科研育种基地（海南），同袁隆平等农业技术专家一道，沿着田埂走进“超优千号”超级杂交水稻展示田，察看水稻长势，了解超级杂交稻的产量、口感和推广情况。他强调，十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情，要下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。

4月12日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在海南省三亚市考察。这是习近平在国家南繁科研育种基地（海南）同农业专家亲切交谈。新华社记者 李学仁 摄

仓廪实、天下安。习近平总书记历来高度重视粮食问题，他强调，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。2013年7月，在湖北鄂州东港村育种基地，习近平总书记拔起一棵稻苗察看分蘖情况，夸奖“很壮实”，强调粮食安全要靠自己。2014年5月，习近平总书记来走进河南一片高标准粮田，看到清一色的小麦长势喜人，他说：“我们都是种庄稼出身，小麦长势这么好，我和你们一样欣慰。用老乡的话说，今年的馍能吃上了。”……我国13亿多张嘴要吃饭，悠悠万事，吃饭为大。习近平总书记以战略家的视野审视“饭碗”问题，强调解决13亿人吃饭问题，要坚持立足国内。

不谋万世者，不足谋一时。2016年3月，习近平总书记参加湖南代表团审议，在听取基层代表有关农业问题的意见建议后强调，要以科技为支撑走内涵式现代农业发展道路，实现藏粮于地、藏粮于技。同时，习近平总书记多次强调要保护农民种粮积极性，要让农业成为有奔头的产业。新时期，藏粮于技、藏粮于地、藏粮于民成为确保粮食安全的三个支柱。

藏粮于技 为粮食生产插上科技翅膀

耕地有限，科技无限。习近平总书记指出，“农业出路在现代化，农业现代化关键在科技进步。我们必须比以往任何时候都更加重视和依靠农业科技进步，走内涵式发展道路。”科技是农业现代化的关键支撑，要为粮食生产插上科技的翅膀。

一粒种子改变一个世界，种业是农业领域科技含量高的基础环节。以此为突破口，深化科技体制改革，加强科技创新投入，激发科技人员创新活力。五年来，种业人才和成果权益改革、良种攻关、数字种业建设取得重大突破。以海南、甘肃、四川三大国家级基地，52个制种大县，49个区域性良繁基地为主体的种子基地“国家队”基本建立。

运用物联网技术，轻点鼠标就能种田；扫扫追溯码，就能了解农产品“前世今生”；无人驾驶的拖拉机牵引着播种机在北斗卫星导航系统指引下自动播种棉花……这正是先进科技与现代农业融合的成果。党的十八大以来，农业科技创新发展的新引擎已经全速发动起来，农业科技进步贡献率已由2012年的53.5%提高到2017年的57.5%，意味着科技进步对农业增长的贡献率超过土地、资本及其他所有要素的总和。要把饭碗牢牢端在自己手里，关键在于激活科技创新这个“第一动力”。

藏粮于地 像保护熊猫一样保护耕地

耕地是粮食生产的命根子。我国人多地少的基本国情，决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好。习近平总书记强调，要实行最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，像保护大熊猫一样保护耕地。

耕地红线是粮食安全的大坝。当前，我国除了“人多地少”之外，还存在耕地质量偏低、污染损毁严重等问题，这些问题严重制约了粮食安全。因此，我们要全面落实土地保护责任制，严守耕地红线，全面开展永久基本农田划定，确保耕地数量不减少。采取更有力的措施，加强对耕地占补平衡的监管，坚决防止耕地占补平衡中出现的补充数量不到位、补充质量不到位问题，坚决防止占多补少、占优补劣、占水田补旱地的现象。

党的十八大以来，耕地数量、质量、生态三位一体保护全面推进，我国实有耕地面积20.25亿亩，18亿亩耕地红线得以坚守；全国永久基本农田面积达到15.50亿亩，累计建成高标准农田4.03亿亩。

藏粮于民 让农民的日子有奔头

确保粮食安全，要解决好谁来“种地”问题。习近平总书记指出，要加大强农惠农富农政策力度；调动和保护好“两个积极性”，要让农民种粮有利可图、让主产区抓粮有积极性。

通过富裕农民、扶持农民，真正激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性。要积极推进新型职业农民培育和农村实用人才培养，确保农业后继有人，绝不能让农村成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园。改革和完善农业补贴制度，让多生产粮食者多得补贴，鼓励农民种粮。同时，改善农业生产条件和装备水平，完善农业支持政策，提高农业效益，让农业成为有奔头的产业。

“春暖燕归巢”，农业农村正在成为农民可以大有作为的广阔天地。党的十八大以来，农民收入增速连续五年快于城镇居民。大力实施精准扶贫、精准脱贫，农村贫困人口累计减少6853万人，贫困发生率由10.2%下降到了3.1%。

所贵惟贤，所宝惟谷。一米一饭关系国家安危、人民幸福，保障国家粮食安全是一个永恒课题。让我们铭记习近平总书记的殷殷嘱托，走出一条中国特色的粮食安全之路，使粮食之基更牢靠、发展之基更深厚、社会之基更稳定，把饭碗牢牢端在自己手上。（文/彭俊）