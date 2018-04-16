习近平博鳌“观”“典”

来源：央视网

2018年4月10日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。（图片来源：新华网）

央视网消息：“久久不见久久见，久久见过还想见。”一年一度的博鳌亚洲论坛落下帷幕。

4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话。这是他就任中国国家主席以来第三次博鳌之行。纵观习近平的“博鳌方案”，其中很多妙语金句，将古语、新语、俗语融为一炉，寓意深远，巧妙诠释了习近平的世界观、外交观、大局观。

“亲诚惠容”的周边外交理念

习近平曾以“亲、诚、惠、容”定调新时期中国周边外交理念。仔细研读习近平历年在博鳌亚洲论坛的演讲，亦能透视中国外交深耕周边的新思路。

习近平深知和平的宝贵。

2013年博鳌亚洲论坛发言中，习近平说：“和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。”

2015年博鳌亚洲论坛，习近平说：“中华民族历来爱好和平，自古就崇尚‘以和为贵’、‘协和万邦’、‘四海之内皆兄弟也’等思想。”

“和为贵”出自《论语》：“礼之用，和为贵。”“和”原义指适宜，后人引申为和谐、和平。“协和万邦”出自《尚书》：“百姓昭明，协和万邦。”原义指全体官员职守都已辨明，天下各国诸侯就能协调和顺；引申为人民和睦相处，国家友好往来。

习近平亦深知“好邻居”的重要性。

2013年的“亲望亲好，邻望邻好”，2015年的“远亲不如近邻”，无不体现他心中“亲诚惠容”的邻国观。

亲仁善邻，是中国自古以来的传统。中国坚持与邻为善、以邻为伴，安邻、富邻，践行亲、诚、惠、容理念，巩固睦邻友好。努力使自身发展更好惠及周边国家。

面对未来，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上明确表态：“坚持和平共处五项原则……走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏，不搞以邻为壑、恃强凌弱的强权霸道，妥善管控矛盾分歧，努力实现持久和平”。一席话表明了中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

本届博鳌亚洲论坛的主题为“开放创新的亚洲 繁荣发展的世界”。（图片来源：央视网）

构建人类命运共同体

从顺应历史潮流、增进人类福祉的角度出发，习近平提出构建人类命运共同体的倡议。这一倡议得到越来越多国家和人民的欢迎和认同，同时也被写进了联合国重要文件，为国际局势和谐稳定、国际经济发展繁荣、国际秩序公平正义贡献了中国智慧和中国方案。

2013年博鳌亚洲论坛，习近平在强调国际合作、共同发展重要性时曾引用“一花独放不是春，百花齐放春满园”。

此句出自《古今贤文》，原指一朵花开不能说明春天到来，百花齐放才意味着春的旺盛。形象展现了各文明之花共生共享的美好世界。

世界各国联系紧密、利益交融，要互通有无、优势互补，在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求自身发展中促进各国共同发展，不断扩大利益汇合点。

2015年，习近平在阐述迈向命运共同体必须坚持合作共赢、共同发展时说：东南亚朋友讲“水涨荷花高”，非洲朋友讲“独行快，众行远”，欧洲朋友讲“一棵树挡不住寒风”，中国人讲“大河有水小河满，小河有水大河满”。

这些来自各国的谚语通俗易懂，生动形象地说明只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事。

放眼未来，习近平提出“五个面向未来”，倡议各国人民同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。

主题为“新时代 新征程”的纪念中国改革开放40周年成就视觉展览在博鳌亚洲论坛会议中心开展。（图片来源：央视网）

改革创新 合作共享

经过近40年改革开放，中国从站起来、富起来到强起来。实践证明，唯改革才有出路。习近平在博鳌亚洲论坛的历次讲话中都表达了对改革创新的深邃思考。

今年，习近平引用《淮南子·汜论训》“苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗”。此句本意指如果对民众有利就不必非要效法古制，如果适合实际情况，就不必一定要遵循旧俗。意在强调“排斥变革，拒绝创新，就会落后于时代，就会被历史淘汰”。

2013年，习近平在谈到勇于变革创新时说：世间万物，变动不居。并引用古语“明者因时而变，知者随事而制”。此句见于西汉《盐铁论》，原义是明智的人会随着时代的改变而改变，有学问的人会根据事情的发展变化而改变策略。习近平随后指出：“要摒弃不合时宜的旧观念，冲破制约发展的旧框框，让各种发展活力充分迸发出来。”

正如《荀子·天论》中所道:“天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。”大自然的运行有其自身规律，不以个人意志为转移，人类社会的发展也是如此。中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，也契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。

“天道酬勤，春华秋实。”中国40年改革开放的辉煌成就，是中国人民用智慧与汗水铸就而成，也给世界人民提供了许多弥足珍贵的启示。

博鳌亚洲论坛国际会议中心前广场。（图片来源：央视网）

多元并存 兼容并蓄

中华民族历来兼容并蓄、海纳百川，新时代的中国更是一个开放、包容的国家。

习近平在2013年博鳌亚洲论坛表示：“坚持开放包容，为促进共同发展提供广阔空间。‘海纳百川，有容乃大’。”

“海纳百川，有容乃大”是民族英雄林则徐题于书室的自勉联，寓意胸襟要像大海容纳无数江河一样宽广，方显格局气度。用在此处表达了中国和各国人民相互学习、借鉴、促进的信念。

2015年，习近平引用“夫物之不齐，物之情也”来说明不同文明多元并存、协调发展，方是大道。

这句话出自儒家经典《孟子》，本意指物有千差万别是客观规律，引申说明不同文明没有优劣之分，只有特色之别。

习近平这种求同存异的态度、包容并蓄的精神，正是多元文化并存的世界观的生动体现。

面向未来，我们要“兼容并蓄、和而不同”“对话协商、共担责任”。

《论语·子路》有云：“君子和而不同，小人同而不和。”孔子论述的是当时社会和谐之道，其中蕴含着深刻的哲理。目前，世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，世界多极化、经济全球化深入发展，科学技术日新月异，但发展的目的却是一致为了幸福美好的未来，这也正是亚洲和世界的人民共同的奋斗目标！（文/刘亮 田宏）