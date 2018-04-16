人民日报评论员：让中国特色社会主义更有说服力

让中国特色社会主义更有说服力

——四论习近平总书记在庆祝海南建省办特区30周年大会重要讲话

人民日报评论员

一滴水可以反映出太阳的光辉，一个地方可以体现一个国家的风貌。

“如果海南岛更好发展起来，中国特色社会主义就更有说服力，更能够增强人们对中国特色社会主义的信心。”在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上，习近平总书记勉励海南争创新时代中国特色社会主义生动范例，成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片。深情的嘱托，激发起海南干部群众开拓进取、奋勇拼搏的旺盛热情，鼓舞起全国各族人民全面深化改革开放的昂扬干劲。

兴办经济特区，是中国特色社会主义发展过程中的重要一步。早在1984年，邓小平同志在视察深圳、珠海、厦门经济特区后就曾提出：“我们还要开发海南岛，如果能把海南岛的经济迅速发展起来，那就是很大的胜利”。海南岛和台湾的面积差不多，自30年前划定为经济特区之后，海南获得了前所未有的发展机遇，进入了深化改革、扩大开放的历史新阶段，成为我国改革开放的重要窗口。海南等经济特区的巨大变化，充分体现中国特色社会主义道路的卓越成就，充分证明改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年来，我们党带领人民开辟的中国特色社会主义道路昭示世人，通向现代化的道路不止一条，只要找准正确方向、驰而不息，条条大路通罗马。

让中国特色社会主义更有说服力，发展是硬道理。从一个年生产总值仅有57.28亿元的边陲海岛，发展成年生产总值达4462.5亿元的国际旅游岛，海南的发展成就，是我国改革开放历史性进步的缩影。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，海南要坚决贯彻新发展理念，探索实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，确保如期实现《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》确定的目标。

让中国特色社会主义更有说服力，人民是中心和主体。坚持人民主体地位，发挥群众首创精神，从人民群众普遍关注、反映强烈、反复出现的问题背后查找体制机制弊端，我们才能找准深化改革的重点和突破口。始终把人民利益摆在至高无上的地位，着力提高保障和改善民生水平，不断完善公共服务体系，不断促进社会公平正义，改革发展成果才会更多更公平惠及人民。

让中国特色社会主义更有说服力，实干是必由之路。继续发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，保持爬坡过坎的压力感、奋勇向前的使命感、干事创业的责任感，以舍我其谁的信念、勇当尖兵的决心大胆探索，以实事求是、真抓实干的态度务实求变、务实求新、务实求进，就一定能抓住难得的历史机遇，成为新时代全面深化改革开放的新标杆。

“道虽迩，不行不至”，一切伟大的成就都是接续奋斗的结果，中国特色社会主义是在一代又一代人的接续奋斗中实现的。习近平总书记对海南的要求和期待，也是对全国各地的要求和期待。沿着中国特色社会主义道路，在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，中国的改革开放必然成功，中华民族一定会对人类做出新的更大贡献。