星展中国亚洲论坛探讨全球形势

晨报记者刘志飞报道 星展（中国）有限公司近日在上海举办“2018洞悉亚洲论坛”。2018年是星展银行成立50周年，也是星展银行进入中国25周年，此次论坛星展银行汇聚亚洲政治领袖、顶尖经济学家、分析师、基金经理以及企业嘉宾，以“合作互通，创新亚洲”（Connecting Business-es,Innovating Asia）为主题，助力客户们抓住全球新形势和改革新时代的新机遇。

星展集团首席执行官高博德开幕致辞时表示，中国经济增速放缓背后是整个经济格局的变化，GDP从过去以投资拉动转向以消费拉动。同时，制造业向服务业的转型也正在发生，中国整个经济增长的结构是正向的。

星展银行集团研究部执行董事黄鲳诚在论坛上表示，如果2012年是全球金融市场趋稳的一年，2013年将是为2014年全球经济同步复苏奠定基础的一年。中、德两国这两个亚洲和欧洲最强经济体，将带领所在区域的经济增长。黄鲳诚相信，将于今年9月份召开的20国集团首脑会议将对未来5年全球经济可持续性恢复奠定基础。