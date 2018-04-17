中信银行子公司参股易到

晨报记者刘志飞报道 中信银行与易到近日签署战略合作协议，双方在车主金融、出国金融、消费金融、信用卡、支付结算等零售业务，以及投资咨询和大数据等领域展开深入合作。此前，中信银行已通过子公司信银投资完成了对易到的股权投资，持股18.18%。中信银行与易到合作推出联名卡，并为其提供交易银行综合服务，整合双方资源，为客户打造全流程、智能化、一站式的服务体系，实现“金融服务+商旅出行”的跨界合作，满足客户不同场景下的需求。

中信银行与易到联合发布了专属联名信用卡和借记卡。针对易到司机推出联名借记卡，是业内首张针对司机群体推出的联名卡产品，旨在为司机群体提供更便捷、更贴心的金融和非金融服务。司机在易到APP绑定中信卡可享受提现免手续费，为司机的费用结算带来了极大的便利；同时，对于联名卡新用户给予了丰厚奖励，办卡3个月内激活即获1万积分奖励，有机会获优先派单； 对于符合条件的司机还有额外奖励。