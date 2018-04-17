上海银行与上海信投战略合作

晨报记者刘志飞报道 4月13日，上海银行与上海市信息投资股份有限公司在上海银行大厦签署银企战略合作协议。双方将在延续传统授信业务合作的基础上，围绕科创金融、现金管理、产业基金、债券投资、国资国企改革服务等多方面开展更加深入、广泛的合作，形成全面战略合作伙伴关系。

上海信投是上海市信息产业领域策略性和示范性投资平台，拥有较为完整的信息服务产业链，目前，公司正聚焦物联网、云计算、人工智能、大数据、信息安全等新一代信息技术，加快布局形成以基础网络、数据智能、智慧贸易、信息安全为主的四大业务板块，着力打造引领上海智慧城市建设和信息产业培育，具有高度市场竞争力和广泛影响力的国有功能性信息产业投资集团。

自2014年起，上海银行与上海信投建立合作关系，经过4年的合作，双方在科技创新、信息服务、产业基金、支付结算等多个核心领域深度合作，并形成了诸多丰厚合作成果。