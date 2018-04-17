朗迪峰会凸显两大热点-金融科技有望进入“中国时代”

晨报记者 李 锐（基金主笔）

毋庸置疑，经过近几年的迅猛发展，中国的金融科技行业，在美国乃至全世界的地位和话语权越来越高。日前，全球最大网贷及金融科技行业的盛会——2018朗迪美国峰会揭幕，吸引了包括中、美等全球50多个国家的2000多家企业参加，网贷、区块链、智能投顾等成为热门话题，而从现场来看，中国金融科技的地位越来越高，已经与美国一起成为该领域发展的领头羊。

小赢科技成少勇：

金融科技进入中国时代

“在中国，金融科技正在扮演越来越重要的角色。没有被充分满足的消费金融需求、不够健全的信用体系、迅猛发展的数据挖掘和处理能力以及领先于全球的移动互联网市场，使金融科技在中国获得了巨大的发展机遇。”领先的金融科技企业小赢科技总裁成少勇就此表示。

在成少勇看来，中国消费金融的发展有着鲜明的中国特色，“中国居民消费支出连年攀升，但中国消费占GDP的比率与世界平均水平相差甚远，再加上二胎政策放开之后所带来的新一轮人口红利，中国消费市场潜力巨大。”

移动互联网的发展，更是让中国金融科技企业有了更多创新空间。“在中国，传统金融机构服务用户有很多难点，服务成本高、有效覆盖难、信息不对称、风险管理难。而作为互联网原住民的中国新中产阶级，在消费观和使用习惯上呈现出不一样的特点和需求。小赢科技的用户大部分活跃在移动端，使用手机享受金融服务。”成少勇说。

2015年11月，小赢科技首席风控官李侃被成少勇描绘的金融科技蓝图所吸引，离开加拿大Capi-tal One 加入小赢科技，之后Capital One、Discover、平安的人才相继被招入麾下，组成了黄金风控团队。

优秀的风控能力成就了小赢科技的极客产品——小赢卡贷，截止2017年12月底，小赢卡贷用户突破1000万，累计放款额超过128亿人民币。“以互联网技术与数据为基础，以创造价值与极致体验为追求，提供智慧金融服务解决方案，构建高效金融服务生态，是我们的使命，我们相信金融科技可以为我们的用户带来更好的生活。”成少勇对于金融科技在中国的发展充满信心。

佐助控股厉晗赟：

备案延期不会放松自我要求

佐助控股联合创始人、副总裁厉晗赟，针对互联网金融平台备案、中国金融科技企业发展以及中美金融科技对比等话题，发表自己的观点。厉晗赟认为，平台不应该因为备案延期就放松自我要求，甚至存在侥幸心理，相反更应加快合规改造的步伐。

在表态拥护监管的同时，厉晗赟也认为，目前监管中依然存在着政策不明晰、多头管理的情况。之前，曾经出现过ICP许可和备案孰先孰后的问题，而这样的现象至今也没有完全解决。

还有对存管银行的要求。白名单什么时候推出？是否必须属地化？这都是需要监管部门尽早澄清的问题。之前有报道说，有平台由于各种原因，一年更换了三、四家存管银行。且不说其中的资金和人力成本，光是系统和数据迁移，就会给平台的正常运营带来很大影响，甚至留下安全隐患。

在朗迪美国峰会，一个逃不掉的话题是中美两国金融科技发展的比较。对此，厉晗赟认为，目前两国的发展各有千秋，但从长远来看看，中国金融科技的发展前景要优于美国。

厉晗赟认为，美国已经形成成熟的金融和信用体系，传统金融业服务覆盖广，监管体系较为成熟，信用违约成本很高。而中国没有信用体系基础，监管相对滞后，但创新需求旺盛，倒逼监管完善，同时也有着巨大的人口和市场红利。

微贷网汪鹏飞：

车贷科技化未来必将成为风口

就在2018朗迪峰会上，应邀参加的微贷网副总裁汪鹏飞主持圆桌论坛，围绕“2018年中国汽车金融市场的下一个挑战”主题，同其他与会嘉宾一道展开圆桌会话，探讨全球化视角下，聚焦对话中国金融科技的现状与未来。

汪鹏飞介绍道，尽管目前车贷科技应用仍处于萌芽状态，但车贷作为汽车金融重要的板块之一，具备数据可用性强、业务链自动化潜力大等特点，车贷科技化未来势必将成为风口，且还将持续加深。汪鹏飞认为，未来汽车金融发展方向非常大。企业能促进上下游产业发展，产生杠杆效应，拉动区域经济增长。

汪鹏飞表示，“未来微贷网的目标人群定位要更加精准。过去业务多数处于高借贷成本，未来会继续探索人群，提高大数据风控能力，风控能力要提升，未来不会是以此为主，未来将会注重个人信息进行放贷。随之而来是放贷对象的调整, 未来会将重点放在线上，现在的状态是线下70%，线上30%，希望未来理想模式是理财是线下占30%，线上超过70%以上”

“如果自动化审批的比重上升到一定比重，那么消费者买车前在互联网上获得自己的审批额度，然后再去看车选车将成为可能。”汪鹏飞强调，汽车金融机构应将眼光放到产业链中的每一个环节中去，让金融科技助力普惠金融，包括汽车金融联网化在内，汽车金融租赁化、多元化、系统化是相互推动的，资金方和渠道方的多元化必然带来更大的竞争，竞争的加剧大家就会比拼效率，提高效率的最好方式是实现系统化的自动审批。

区块链成为新热点

除了金融科技外，区块链成为大家关注的新热点，朗迪美国峰会开辟了专门的区块链交流区。作为受邀参会的大咖之一，Ripple联合创始人 Chris Larsen 在朗迪（LendIt）峰会接受访谈时明确表示，现在是区块链发展最好的时代，没有监管的市场无法长久发展；美国加州最近出台了隐私保护法案，它考虑了技术对隐私保护的影响，而相比于已经出台《数据保护条例》的欧盟，美国这方面还很落后。资料显示，Chris Larsen在2018年2月以335亿元成为胡润富豪榜区块链首富,他还被福布斯评选为加密货币行业最富有的人,估计其身家在75亿美元至80亿美元之间。

而中国区块链应用研究中心理事长郭宇航认为，过去12年，中国金融科技先后经历了第三方支付、P2P和区块链三大风口，在中国包容监管的支持下，金融科技去的了非常迅速的发展。虽然几乎是同时起步，但是中国的政策相对比美国更为包容，所以如今中国P2P行业规模远超美国。

对于中美区块链发展的未来，郭宇航认为，如果美国监管方式不能保持创新，可能在区块链等新兴金融科技领域的优势会减弱。对于区块链的发展策略，郭宇航建议，目前新加坡、马拉西亚、柬埔寨等国家，对于区块链在内的新兴金融科技都非常积极的实践。

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陈生强：数字化时代大融合带来大机会

日前，2018年亚洲博鳌论坛在海南召开。京东金融CEO陈生强现身博鳌并表示，开放带来的一大特征，将是科技企业、金融企业、实体企业之间的大融合。当前中国经济正在从高速发展向高质量发展转变，科技创新是建设现代经济体系的一个战略支撑。陈生强认为，科技公司在创新方面，主要围绕着数字化、智能化展开。线上线下融合是必然趋势，而线上线下融合的关键就是数字化，不再是 O2O，而是O+O。

用数据能力和人工智能技术去服务实体经济，不应该仅限于服务业、还要把制造业、农业纳入进来，让传统一二三产业都能够实现从信息化向数字化迭代。数字经济正在成为整个国民经济的最大增长点，成为下一时代的主导模式。

伴随着这个转变的将是大融合时代的到来。陈生强认为，融合的趋势既是指线上和线下的融合，又包括传统企业和科技的融合。这种时代背景下，科技公司未来最大的机会在于如何以数据和技术服务为脉络，深入到实体经济的各行各业之中，帮助各类实体企业提升效率，降低成本，提高收入。“这是新时代给我们这些科技公司一个最大的机会。”

陈生强说，目前金融行业是数字化程度最高的，也是和科技企业融合度最高的。但是中国还有大量的第一产业跟第二产业数字化程度是不高的。未来，那些数字化程度不高的产业也会慢慢转变得更加数字化，科技公司就可以跟它们去做结合。

定位于科技公司，选择B2B2C 的商业模式后，陈生强表示，对京东金融而言，科技是一个长期战略，永远不会变的战略。在新一轮变革中，作为科技公司的京东金融将助力包括传统企业提升全球竞争力。与此同时，京东金融本身也在积极进行全球化。陈生强说，无论是从美国还是从欧洲来看，中国在互联网行业的积累在全球来讲都是领先的。“我认为中国已经到了出真正的全球化公司的时候。既然到了这个时候，为什么不是我们呢？”