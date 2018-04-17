晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市低调开盘，盘中海南板块成市场热炒的新风口，另外互联网材料、航运等板块也涨幅居前，沪深两市继续上演结构性行情。午后创业板探低回升，盘中最高涨逾1.5%、触碰10日线，随即展开宽幅震荡，截至收盘收复5日线与20日线，报收1838点，上涨0.77%。

加大对芯片企业支持

去年我国集成电路贸易逆差达1932亿美元，进口额占我国进口总额的14%。根据中国制造2025规划，中国芯片的自给率要在2020年-2025年达到40%—70%，国产化任务迫在眉睫。2014年9月，国家集成电路产业投资基金设立，一期规模1387亿元，其中63%投资于制造环节，20%、10%和7%投资于设计、封测和设备材料。基金二期募资规模拟超过一期，达到1500亿-2000亿元，预计将撬动社会资金4500亿-6000亿元。此外，国家近日发布政策，集成电路企业将享受所得税减免。在政策和资金的共同支持下，我国半导体国产化势在必行，相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

基本金属价格企稳

有色金属行业共有44家公司实现或有望实现2017年年报以及2018年一季报业绩双增长，行业占比居前。

机构认为：目前基本金属价格企稳，行业回调基本到位，小金属价格有望继续上攻，有色金属行业评级由“同步大市”上调为“领先大市”。基本金属可关注铜和铝，小金属依然推荐锂、钴。个股布局上，建议关注产业链一体化程度较高，国内绝对的龙头企业江西铜业，次龙头企业云南铜业，受益于铜价上涨，锂电铜箔持续创收的铜陵有色。金属铝方面，关注受益于行业改革，电解铝供给侧结构性改革的铝业龙头中国铝业，具有低成本水电资源的云铝股份。金属钴领域关注龙头企业华友钴业，具有资源优势的洛阳钼业，回收领域的格林美；锂方面则关注天齐锂业、雅化集团、赣锋锂业等。

中期均线支撑较强

近期股指虽跌破30日均线，但双底模样并未改变，短期再向下回调空间有限。但由于昨日调整幅度较大，技术性修复时间会拉长，短期难以打破盘整格局。不过随着中美贸易争端缓和，沪深两市的反弹窗口不会马上关闭，上证综指仍有望回补前期跳空缺口。据机构测算，再过一个多月，进入A股的资金有1300亿元左右，外资参与MSCI 个股将聚焦在“绩优+成长”上，不但白马蓝筹有机会，创业板指数在完成技术指标修复后，也仍有望继续回升。