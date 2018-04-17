中概股IPO回A首单 药明康德下周发行

晨报记者 曹西京

火速过会后，药明康德“抢跑”富士康率先拿到批文。公司在上交所发布的招股意向书显示，拟不超过1.04亿股，预计募集资金21.3亿元，较公司今年2月2日招股书预披露的57.4亿元减少63%。发行日4月24日，市场预计其发行价格在21.6元左右。“目前A 股一级市场仍受到23倍发行市盈率的制约，药明康德发行价降低，为上市后较好表现带来空间。”

业内人士表示，尽管当下市场面临一些不确定性，但这只新股仍将备受瞩目。

两个月走完IPO历程

药明康德，今年2月6日报送更新后的招股书申报稿，3月27日过会，4月13日获得IPO核准批文，前后仅仅用了67天左右的时间。可见在当前大力推动新经济的背景下，作为医药界独角兽的药明康德，获得IPO绿色通道支持。

此前其招股书申报稿披露，药明康德拟在上交所公开发行不超过10419.86万股，占发行后总股数的比例不低于10%，计划募集资金57.41亿元。如今拟发行股份数量未变，但募集金额大减，意味着公司发行价将下降，为二级市场留出了空间。

此外，药明康德是中概股以IPO形式回A的第一单，此前案例中，中概股都以并购方式回A。其上市后的市场表现，或多或少影响到后续独角兽企业，具有一定的引导性。

回归A股“一拆三”

药明康德成立于2000年，是国内规模最大的小分子医药研发服务企业，国内CRO(医药研发合同外包服务机构)巨头，全球排名第11位，主要向制药巨头提供“研发外包”业务。其排名前10位的客户均为全球知名药企，包括强生、葛兰素史克、罗氏、辉瑞、福泰制药、诺华、礼来公司等。

2015-2017年公司实现营业收入分别约为48.83亿元、61.16亿元和77.65亿元； 对应实现归属净利润分别约为3.49亿元、9.75亿元和12.27亿元，近三年业绩稳步上升。

过去的十多年里，由于国内从仿制药战略转向创新药战略，中国的CRO产业迅速发展，数量从2009年的300家一跃增至2016年的1000多家，年均增长率20%以上，成为了全球CRO产业发展最快的国家之一，并超越印度成为世界医药研发服务业的首选地。一批本土的CRO优势企业比如泰格医药、睿智化学（将被量子高科收购）在CRO领域发展也非常强劲，成为药明康德的竞争对手。昨天，泰格医药收报54.11元，总市值271亿元。

2007年，药明康德在纽交所上市，2015年4月以33亿美元从纽交所私有化退市。私有化完成后，公司分拆为药明康德、药明生物、合生药业，分别涵盖A股、港股、新三板的上市计划。目前，药明生物和合生药业已经分别在港股和新三板上市。此次登陆A股的药明康德是其主体部分，不仅包括盈利能力极强的小分子化学药研发服务，还“打包”了新三板的合全药业。