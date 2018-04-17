风 雨

上周五，在推出“互联网+医疗”建设的利好刺激下，大盘出现冲高回落状，确实有点意外，这个政策应该不仅仅只是利好医疗信息化和医疗大数据行业的发展。“互联网+医疗”旨在推动院内外医疗数据交互，实现区域内医疗机构数据共享，盘活和高效利用医疗数据资源，从这个角度出发，行业数据积累和数据共享，是一切“互联网+”的基础，未来各类应用场景落脚都可以以此为依据，所以这个政策是在互联网革新浪潮下的产物，未来一定有不少上市公司会布局和深耕除医疗外的其他“互联网+”领域。

“但现在的行情特点是存量博弈，既然是存量博弈，那是结构性的，与去年蓝筹股单边上涨、中小创板块持续回落的行情不同，今年以来股市运行的一个明显特点就是中小创板块相对活跃，白马蓝筹也不时有所表现，也就是呈现出一种两大板块轮涨的格局。”高智说。跷跷板行情的本质是市场资金有限，赚钱游戏只能在一定范围内进行。未来当MSCI正式纳入中国A股之后，会有千亿级资金流进来。同时当监管部门大幅度提高沪港通、深港通等每日交易的额度限制时，市场资金就充沛了，也许到了那时就会改变目前这种此涨彼落的状况。

“所以有时候看到手里股票不涨也不要那么紧张，只要买进的是基本面不错的股票，那就要相信自己的判断。”华风道。最近市场利好消息频出。博鳌论坛传出的“扩大对外开放”声音，再度成为市场关注的焦点，未来二级市场会围绕改革和开放这两大主题做文章，其中科技改变产业和生活一定是题中应有之意。

“是的，从操作层面看，在存量博弈的大背景下，很多热门板块和股票切换太快，稍有不慎就会暂时被套，场内资金也热衷于高抛低吸，短期除了医药股外，整个热点持续性并不强，但正是在操作难度有所加大的情况下，投资者此刻最需要的是定力，好股票不要怕震仓。”高智说。在大盘没有出现系统性风险之前，短期的股指回落，正是我们可以逢低介入心仪标的的大好时刻。

今日行情预测：回抽

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。