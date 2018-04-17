藏着掖着，靓丽年报背后问题重重-华夏幸福遭上交所“十八问”

晨报记者 林劲榆

账面上连续六年实现35%的增长，又爆出经营现金流暴跌，应收账款暴涨等，华夏幸福靓丽的年报背后却是问题重重，被质疑严重注水。

昨天，华夏幸福跌停收盘，并带领地产股大跌。上周五晚间，华夏幸福公告收到上交所对公司2017年年报的事后审核问询函，问询函提出18项问题。

华夏幸福领跌地产股

华夏幸福全天走低，尾盘跌停，报29.35元，股价创近半年来新低，相较于今年年初高点，华夏幸福股价跌幅接近40%。在负面情绪的影响下，昨天地产板块整体走低，申万二级行业指数显示，房地产开发下跌2.62%，在所有104个行业中排名第五。

“产业新城运营商”——这是华夏幸福在各个渠道广而告之的标签，近年来，该公司ppp项目发展极为迅速。

3月29日晚，华夏幸福刚刚发布2017年年度报告。报告显示，2017年实现营业收入596.35亿元，比2016年增长10.80%。华夏幸福实现归属于母公司所有者的净利润87.81亿元，比上一年增长35.26%，且为近3年来最高。“硬功夫”、“净利润三年新高”，对于这份年报，券商们不乏溢美之词。

“从业绩来看，华夏幸福表现相当不错的，但是投资者并不买账，业绩增长的同时，股价却是连续下跌，这已经说明了一些问题。”业内分析人士指出，正是这份看上去相当靓丽的年报揭露了华夏幸福的隐忧。

华夏幸福的业绩下滑，扩大了投资者对于整个地产板块的担忧。截至一季度末大部分房企的目标完成率普遍低于20%，川财证券分析人士指出，去年年底，房企冲业绩消耗太大，年初短期内货源难以补充；另一方面，由于政策持续收紧，房企普遍出现预售证获取延后的情况。这些因素都导致了房企尤其是中小房企受到较大冲击。

华夏幸福被揭财报风险

4月14日，华夏幸福公告收到上交所对公司2017年年报的事后审核问询函。问询函提出18项问题，涉及公司的产业新城业务、房地产开发业务、融资及资金情况等三大方面，以及部分其他事项。涉及面之广、问询力度之大，较为罕见。

首当其冲的是房地产开发业绩大跌。2017年，是房地产企业的业绩大年，领跑的几家地产商收入同比增长都在50%左右。不过，华夏幸福的收入增长却是历史新低。

然后就是陡增的应收账款。年报显示，2017年，华夏幸福产业新城业务园区结算收入额299.12亿元。而报告期末，公司应收账款余额189.1亿元，较上年同期增长约99.04%，其中约185.33亿元为应收政府园区结算款，且相关应收款项未计提减值准备。

对此，上交所要求华夏幸福披露产业新城业务的收入确认政策、营业收入、已收款项和应收款项； 结算周期或回款周期超过1年的项目情况，包括已投资金额、结算或回款周期较长的原因；不计提减值准备的合理性，及是否符合会计准则的规定等。

除此以外，上交所还就华夏幸福的产业新城业务的可复制性、现金流、信托产品、有限合伙等结构化主体、委托贷款等方面提出问询，共计有18个问题。

上交所要求华夏幸福在4月24日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。对此，昨天华夏幸福回应表示，问询函属于正常业务披露，华夏幸福会在4月24日前对问询函做出回复。