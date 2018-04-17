墨西哥又一名市长被枪杀-2006年以来至少55名市长和候任市长被杀

晨报记者 徐惠芬 综合报道

毒品活动猖獗的墨西哥，犯罪率一直居高不下，政客也经常成为谋杀案的受害者。当地时间15日，墨西哥希洛特兰市长被枪杀。这也是短短3天来，墨西哥第二位市长遇害。

数据显示，自2006年以来，至少有55名墨西哥市长和候任市长被杀，另有至少32名卸任市长被杀害。市长俨然成为墨西哥的“高危职业”。

市长高速公路上遭枪杀

当地时间15日早上，墨西哥希洛特兰市警方接到报告称，在一辆车上发现一名死者，车就停在市外的高速公路上。

警方赶到现场发现，死者正是该市市长卡洛斯·安德拉德·马加尼亚，他的身上有多处枪伤，显然是被枪杀的。

据俄罗斯卫星通讯社16日报道，马加尼亚是在参加一个死者告别仪式后，乘车返回时受到袭击的。

目前，案件正在调查当中。不过，美国广播公司在报道该新闻时提到，希洛特兰市位于墨西哥哈利斯科州的南面，靠近毒品犯罪活动猖獗的米却肯州。去年，该州帕拉乔市的一名市长也被枪杀。

另值得关注的是，墨西哥将在今年夏天迎来总统、议员和市长选举，全国有3400多个政府职位需要替换，而马加尼亚正争取连任希洛特兰市市长。

有评论就此指出，此次选举有可能成为数十年来最血腥的一次。为此，墨西哥全国市长协会主席维拉表示，他们已呼吁对市长启动安全协议，让市长们拥有与内政部直接通话的线路，一旦受到威胁就可以上报，以便联邦官员干预。

多因得罪贩毒集团而遇害

就在此案发生的3天前，墨西哥特兰潘特拉市市长加西亚也被杀害。

墨西哥普埃布拉州检察官办公室称，12日，枪手在路上阻截了市长加西亚的车，并向其开枪。

在墨西哥，市长被枪杀绝不少见。数据显示，2006年以来，至少有55名墨西哥市长和候任市长被杀。此外，另有至少32名卸任市长被杀害。

对于市长容易成为犯罪分子目标的原因，有分析指出，许多市长是被毒贩或者被买通的腐败警员谋害。

在墨西哥许多城市，市长有权任命警察局长，而贩毒集团往往希望把自己人安排在这些岗位上，警局里被贩毒集团收买的警员并不少。

如果市长不接受贿赂，也无视恐吓，而是选择与贩毒集团对抗，或者得罪了贩毒集团安插在政府和警察系统的内应，就可能遭遇杀身之祸。

比如，墨西哥家喻户晓的反毒品女英雄——前市长玛丽亚·桑托斯·戈罗斯蒂塔就在2012年被贩毒集团残忍杀害，并抛尸路边。在被杀害之前，她就曾多次遇险。2009年10月，她与丈夫一起遭到一伙武装分子袭击，自己大难不死，但丈夫不幸丧生。3个月后，她被另一伙蒙面武装分子击中三枪，又一次大难不死，却落下了很多后遗症。2011年，戈罗斯蒂塔卸任市长，但贩毒集团并没有因此放过她。2012年11月，她驾车送女儿上学时被一伙武装分子伏击，最后被抛尸路边。