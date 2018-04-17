踮起脚尖，你的蓝天梦即将起航-上海市航空服务学校为学子梦想护航

/航星璀璨/

弘扬航校“服务”品牌，成就自己的航空梦

张欢：不忘初心

让我“有幸”成为更好的模样

卫衣、牛仔裤，再梳上清爽的马尾辫，略带16岁青涩的张欢快步走入航空服务学校。站在校门前的学姐，画着淡妆，制服得体，优雅的形象深深印在她的心上。原来这就是乘务员的模样。

怀揣空乘梦，她“幸运”地通过了航校和上海民航职业技术学院的面试，成为第一届五年制中高职贯通空中乘务专业的学生。然后又“幸运”地成为班长并遇到了慧眼识人的班主任——李景。“李老师总能发现每位同学身上的闪光点，挖掘同学的潜力，而且她就像知心大姐姐一样陪着我们成长。”一提起李老师，张欢满是感激。正是在老师的支持和同学们的陪伴下，航校生活既快乐又充实，接连成为“航校三好学生”、“民航职院三好积极分子”和预备党员。得益于一步一个脚印的积淀，她在航空公司的培训中也幸运地获得“优秀班干部”称号。

在已经成为中国东方航空公司乘务员的她看来，诸多“幸运”源于自己坚持的梦想及努力的汗水。“世界那么大，你不想去看看吗？”她希望未来的学弟学妹像她一样，不忘初心，成就自己的蓝天梦想!

倪晓燕：“爱旅客”的心

成就梦想“三级跳”

航校2010届毕业生倪晓燕，一毕业便进入南航成为地勤人员。经过两年的努力实习，她成为了上航空乘中的一员。五年后，她更是一跃成为乘务管理人员。回忆起过往，她内心充满感慨。

她说，非常感激在航校学习的经历，开启了她对“服务要以心待客”的理解，也让她学到了在遇到突发事件时的处理方式。印象最深的是在飞行途中，救助因醉酒而呼吸困难旅客的经历。除了要运用所学的空乘知识来冷静处理，同时要时刻关注旅客的吸氧情况直到飞机落地医护人员到来。而旅客的感谢与肯定对他来说是工作的最高奖励。

“服务便是要有一颗永远爱旅客的善心。多站在对方的角度想一想，旅客更能感受到离家千里的那种温暖。”正是因为秉承这个信念，倪晓燕成长为一名成熟的乘务长，她所在的班组也获得了白金卡旅客无投诉的荣誉。在她看来，因兴趣而爱上这份工作，因爱上工作才能在历练收获愉悦。说到现在的梦想，她希望能继续多学习，多动脑，把团队带领得更优秀。

林偲亿：牢记使命

做机场的护卫天使

自林偲亿2011年从航校毕业，已是第八个年头。进入上海虹桥国际机场安检实习和工作以来，她先后担任过机坪科人检员和运管中心监控员。长期在基层工作的工作经历，使得她对安检业务有较深的了解，并有能力处理好各种现场发生的问题。

回首走过的八年时光，机场伴随她实现了由一名学生向企业员工的蜕变，学校的航空专业课程，使她学到了不少与安检知识有关的内容，帮助她打下了扎实的基础。工作中的严格自律，更让她树立了强烈的工作责任心。有一次，她和同事在巡视对机坪围界时，发现一名行为异常的男子。在对该名男子进行劝退的同时，她报告了当日的分队领导。最终分队领导和公安赶到现场后将其带离了控制区。类似的事件对于安检人来说并不陌生，但一起突发状况的处置更体现出异常行为识别的重要性。2016年底，她开始负责团支部的工作，成为部门里闪亮的新星。“安检人是以保障安全为主，全力做好各项保障任务为不变的目标。”她表示，只有付出才会有收获。无论在什么岗位，都要牢记自己的使命，做一个勇于担当懂得奉献之人。

戚晨鑫：飞机之“缘”妙不可言

他与飞机的缘分起于小时候，每天看着大大的飞机从头顶掠过，一颗属于蓝天的种子在他心底萌芽。中考时，在高中与梦想之间，他毅然选择了后者。航校便是他开启梦想之旅的第一站。因为专业，所以卓越，航校给了他成为一名优秀航空人的机会——上海飞机制造有限公司作为航校的合作企业，可提供学生到企业实习、培训的机会。

戚晨鑫刚到上飞培训班便成了班长，在上飞首席技师卢师傅的教导下，他的基本功一天比一天扎实，作品也越来越漂亮了。空闲的时候，还会和同学交流，分享心得和技巧。随后，他有幸作为工具管理员，参与运十飞机的拆解与组装工程，除了负责工具的借出与归还，在工程繁忙时，还要配合师傅，为其分担任务，共同拆解。飞机上油箱空间狭小，一个人连转身都极其困难，特别是在闷热的季节里，在里面作业的艰辛可想而知，但他还是坚持了下来，手上厚厚的老茧成为他努力的勋章。“汗水是不会骗人的。”目前的他正在为成为上飞员工而努力中，但而这段经历也让他充满信心去迎接职场、生活中的每一项挑战。

李元鹏:勇挑重任 不辱使命

李元鹏是航校15级航空电子专业的毕业生，现在上波实习。他出色的办事效率和良好的思想品德使他从众学子中脱颖而出。在校期间，他是受老师喜欢、同学爱戴的好班长，在课余时间还是带领15机电2班乃至整个机电部参与校园活动的积极分子。

虽然上海波音与航校是合作伙伴，但入职培训一直是高要求的标准。面对严苛的调教，李元鹏不仅勤奋好学，还会在空闲时与同学一起钻研问题，经过共同努力，全体学生都顺利地通过了入职培训。此外，他还将谦虚好学、独立思考的好习惯带到了实际工作中，虽然在航校他的成绩非常好，但是在实际操作中，还是认真听取老员工的指导，将在学校学到的知识灵活运用于实际的工作中。一年里，他从一开始被指派整理机库，然后开始在各个班组进行轮岗，再到参加CAAC,FAA,EASA三大民航局的年度审核，之后又参加了全球首架波音737NG的BFY客改货工作。不知不觉间，“积极进取、吃苦耐劳、无私奉献”的航校精神已经溶于他的血脉中，那个懵懂的少年也逐渐成熟起来。现在他已成为了公司2017届培训生的班长，肩负起了更多的责任，也开始以自身行动弘扬航校的服务品牌。

姚凤:从“无所能”到无所不能

从特服、贵宾服务、过境厅主管、登机口值班主任，再重回值机岗位，成为国际值机的值班主任。姚凤如今是客运战线上的中坚力量，她用了17年在一线岗位上实现了从“无所能”到无所不能的华丽蜕变。

提到姚凤，身边的同事都对她出色的业务技能和宽泛的知识储备“心生敬畏”。但在2008年，当她进入离港部工作时候才发现，之前在学校学到的民航专业知识正在逐渐退化，于是她择从一名值机员做起，从最基础的工作中补回“遗失”的知识。在休息时，她总是默默背记知识店；在航班保障时，她也主动申请跟着前辈，暗暗地“偷师学技”。正是由于勤奋，姚凤在变幻复杂的国际值机区域经理岗位上成了勇挑重担的急难险“专家”。她的服务赢得了许多旅客的青睐，甚至成为不少旅客选择东航的原因。2013年，姚凤通过竞聘成为了培训中心的一名兼职教员，带教出上百位学员。17年里，她始终坚守着她“态度决定一切”的原则，也将航校人对追求卓越的精神表现得淋漓尽致。

/人才培养/

让学校更有“航空味”以专业完成人的塑造

——记上海市航空服务学校校长陈强的“育人梦”

晨报记者 杨 虹□吴婉莹 实习生 庞诗棋

你对航空服务的印象是否还停留在“高颜值的空乘、敬业的地勤、严肃的安检”老三样？其实，航空服务的“门道”可多了——航空运输、航空食品、飞机维修、飞机制造等专业都在其中。

随着中国经济进入“新常态”，航空企业对于服务质量的要求也在不断提高。作为专注培育航空产业人才的专业学校，上海市航空服务学校在“依托航企、服务社会”的办学思路下，构建具备航企文化元素的校园文化，走出了一条企业认可、学生喜爱、家长称赞的办学之路。

成为一所真正的学校，这是最低也是最高的评价

在国家大力发展职业教育的当下，为紧密对接地方产业，中职学校纷纷在实训上“做文章”：打造实景化实训基地、引进先进设备、在校内建教学工厂……走进这些学校，多了些“高效”，却似乎少了些什么。

谈到何为中等职业教育学校，上海市航空服务学校校长陈强有着自己的理解：“现代职业教育如果只盯着就业和学生职业技能训练的话，与培训机构有什么区别？”他认为教育的目标应该是育人，即人的塑造。

他指出，航校育人的三个关键词是：价值观、意志品质和学习能力。“中职校的学生大都16、17岁，正好是塑造三观的重要时期。如果这个时候能养成正确的价值观，对他们未来将大有裨益。”为此，学校开展了每周一次“国旗下的讲话”、各类志愿者活动、职业体验日、学生感恩专题活动、核心价值讲堂等，他希望这一系列活动对航校学子进行积极引导和熏陶。不仅如此，学生还自行成立了党章学习小组，学习党章精神，接受人文滋养。

而在意志品质的培养上，最明显的例子便是航校的体育课。除了学生的体能素质训练，学校还要求学生在课上多跑步。“要在岗位上持续地富有工匠精神需要强大的意志力。但优秀的意志品质源自长期磨砺。”因此，以跑步来锻炼学生的意志也成为他眼中的“良方”。

在信息化时代，教育者们开始认同：培养学生的学习能力更重要。不同于过去的“一言堂”，航校老师采用的引导式教学法也受到了学生的欢迎。如：针对一个问题，教师会询问学生为什么这样想，并鼓励其思考换一个方向会产生什么后果等等，培养学生进行自主思考和自我学习。此外，航校安检专业的“‘多段实习、岗位成才’工学交替人才培养模式”也为教师们提供了新思路——改变“集中式实习模式”，将整个实习教学环节按照学年规律分为四阶段。学生平时上课，再利用课余时间进行实习。这样不仅能让学生较早认识未来的职业情况，激发学习兴趣，而且也给予其从理论到实践再到理论，最终改善实践的机会。学习能力提高了，学生的发展也更优秀，据了解，航校2017年参加高考的学生（含3月自主考）院校录取率达到99.6%。

“回归教育的本源办职业教育很重要。”陈校长解释，作为航空服务专业学校，聚焦航空特点，以职业课程完成人的塑造，将文化教育、德育教育和职业要求相融，才是航校坚持的育人方式。

学子更有“职业范”，校企融合铸就专业精神

在1月份刚举行的“两会”中，航校的56位学生志愿者凭借高质量服务赢得了代表们的一致表扬，而这已经不是第一次了。无论是世博会、中英高级别人文交流会，还是在两会、言信峰会等重大活动中，也常会出现航校学子的身影。为何航校学生会备受青睐呢？

也许走进航校你就能找到答案。光洁的皮鞋、一丝不苟的发型、亲切的微笑、恰到好处的待人态度……无不显示出航校学子“女生亭亭玉立，男生昂首挺胸”的礼仪要求。在这里航企职场文化不再流于形式，而是与学生的日常行为直接挂钩。每位新生入学时，都会收到一本礼仪规范手册，学校规定的礼仪标准都记录在册。“由于职场要求穿皮鞋，因此我们要求学生平时上课要穿皮鞋。”航校教务处副主任马惠明举了个例子。每天入校时自查仪容仪表，每层楼道配备擦鞋机，每个教室还放置着衣服熨烫器，学生每天接受着礼仪的教育和熏陶，慢慢地就成了习惯。在他看来，学生思想品德、行为习惯的养成并非一朝一夕，只有长期反复、不断深化才能开花结果。

当然，航空服务不单包含良好的仪容仪表，还需要较强的语言交流能力、应对突发事件的特定服务技能、良好的人际沟通能力、团队合作精神及客户服务意识等“软技能”。为与行业无缝对接，航校自2006年起，与东航上海保障部签约合作办学，并在近几年的校企深度合作中，以东航定向班为突破口，逐渐形成了具有本校特色的“校企合作教研”新模式。取消与未来岗位关系不大的课程，根据航企人才要求加强客运英语、航空地理及实训与考证的相关内容。

其中，针对航空服务专业学生，航企全程参与招生面试、专业教学研究、实习选拔、实习实训等全过程。由民航企业进行考核选拔，根据其职业能力进行分层教学。即在中职两年级能通过企业考核的学生，能顺利进入企业实习，进一步学习强化职业知识与技能，熟悉企业文化与公司制度； 而未能通过考核的学生则需要继续在校学习专业知识与技能。“一进入现在的专业学习，我就明白了自己以后的职业路径和职业发展目标。清晰的自我定位，也促使我为自己的蓝天梦更加努力。”16级空乘班的赵同学如是说。该专业还与海南航空公司、韩亚航空公司、首都机场安保航空公司、首都机场商贸公司、北京铁路局、北京市地铁公司等企业多年密切合作，实现“订单式”培养。目前，学校已成为上海市乃至华东地区航空服务类技术技能人才培养的重要基地。

机电技术应用专业也先后与东方航空、国际航空、中国商飞、上海飞机制造厂、军用制造等多家大型现代化企业建立了稳定的合作关系。该专业大多数毕业生已成为上述企业的业务骨干。

/多彩校园/

让学生爱上学校便是成功

在航校，学生的流失率几乎没有。问其原因，学生说：老师好，同学贴心，最主要的是学校“好玩”。

航校聚焦航空特色，将选修课与社团活动相结合，分别开设了英语俱乐部、急救社、健身社、航模社、动漫美术设计社、尤克里里社、花跳社等27个社团选修课，满足学生的个性化、多样化需求。在每个社团配备有专业的教师提供技术支持，当学生感受到了选修课的专业性，往往也不会中途退出。去年11月，航校的礼行社还在浦东新区学生社团文化节获得了“明星社团”的荣誉。该社团的周同学激动地告诉我们，当初是因为感兴趣才加入礼行社，“除了有专业的形体老师给建议，我还在社团活动中实现了自身的价值。我真的很开心。”

为了给予每个学生表现才能的机会，航校的校园活动也达到了几乎“每月一节”的频率：

3月外语节、4月职业体验节、5月社团展示节、9月传统文化节、10月体育节、11月技能展示节、12月艺术节，另外还有技能大赛、星光杯等多种大赛和文化活动，让每一个孩子都能在学校找到存在的意义。“能让学生爱上学校便是我们的成功。我一直认为学校没有差的孩子，只要有足够的舞台，每个孩子都能散发出自身独特的光芒。”陈校长说道。

对此，2016届毕业生封芸莲的妈妈感受颇深。她一直认为女儿选择上海市航空服务学校是正确的。在这里学习了一段时间，女儿在思想和心智上已经开始成长，不仅对未来有了目标，还愿意尽自己最大的力量去完成一件事。除了学习，她忙着参加各类社会实践活动，并通过这些活动收获了荣誉、信心及前进的动力。

上海市航空服务学校（国家级重点）【2018年本市招生简章（提前招+统招）】

公办中专，上海市文明单位，上海市中等职业教育改革发展特色示范校，上海市中小学行为规范示范校，上海市职业指导与就业服务工作先进集体，是一所专注培育航空产业人才的专业学校。有专业的师资，专业的课程，专业的设施等。航空服务、航空机电专业是上海市精品特色专业。学校毗邻中国（上海）自由贸易实验区、浦东国际机场、大飞机项目总装基地和迪士尼主题乐园。学生能在机场、航空公司体面就业，成绩优秀者可继续报考全日制大学。学校开设国际课程班，为有出国深造意向学生提供便利条件。一、提前招生专业：

航空空乘（中高职贯通)、航空服务、航空艺术、航空运输（自荐生），面试时间：4月21、22、29、30，5月5日，请登录上海市航空服务学校网站预报名（网址：http://www.shhkfw.com）。

中高职贯通专业：飞机维修、民航安检、飞机制造不用面试，直接填报志愿。二、统一招生专业:

航空安检、航空机电、航空文秘、航空运输、航空会展、航空食品不用面试，直接填报志愿。