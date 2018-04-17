一批次原产自西班牙的薯片不合格-名称为范塔士番茄橄榄味手切薯片

记者 徐妍斐

晨报讯 近期，国家市场监督管理总局发布的《关于4批次食品不合格情况的通告》，涉及本市1家食品生产企业。市食药监局最新通报了不合格食品风险控制情况。有一批次薯片涉及过氧化值（以脂肪计）不合格。

这一批次不合格食品名称为范塔士番茄橄榄味手切薯片，规格型号150克/袋，生产日期为2017-07-12，标称生产企业是上海仲景养生坊食品有限公司（原产国:西班牙），不合格项目为过氧化值（以脂肪计）。经虹口区市场监督管理局调查，上海仲景养生坊食品有限公司购入不合格产品3852袋，实际销售545袋，库存待售3096袋，市场推广、损耗等96袋。去年12月11日起，对上述不合格产品进行了召回。虹口区市场监督管理局已对上海仲景养生坊食品有限公司进行立案调查。

过氧化值是表征油脂和脂肪酸等被氧化程度的指标，反映油脂是否氧化变质。随着油脂氧化，过氧化值会逐步升高，虽一般不会对人体的健康产生损害，但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。过氧化值超标的原因可能是产品用油已经变质，或者产品在储存过程中环境条件控制不当，导致油脂酸败；也可能是原料中的脂肪已经氧化，原料储存不当，未采取有效的抗氧化措施，使得产品油脂氧化。此外，植物油精炼不到位也可能造成食用油、油脂及其制品的过氧化值不合格。