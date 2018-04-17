食药部门发布染发类化妆品消费警示：-16岁以下不宜使用染发类化妆品

记者 徐妍斐

晨报讯 近日，食药部门发布染发类化妆品消费警示，提醒使用人群注意染发类化妆品出现的不良反应。

据悉，去年国家化妆品不良反应监测系统中共收到染发类化妆品不良反应/事件报告2688份，占收集到全部特殊类化妆品不良反应报告(12790份)的21.02%，涉及染发类化妆品2707例次。染发类化妆品不良反应/事件报告初步判断主要以化妆品接触性皮炎和化妆品毛发损害为主，使用者自觉症状以瘙痒为主，其次为灼热感、疼痛、紧绷感、干燥、头晕、头痛等。

食药部门提醒，应选择正规、合法渠道购买染发类化妆品，并选购标识清楚的产品，保存好购买凭证和产品包装信息。产品信息可登录国家食品药品监督管理总局网站查询、核对。消费者使用前应详细阅读产品说明书，建议进行皮肤测试。16岁以下消费者不宜使用染发类化妆品，染发与烫发不宜同期进行。

今年国家药品监督管理局已先后通报了8批不合格的染发类化妆品，本月就密集通报了三次。其中涉及的标示生产企业也有上海的上海沪南日化有限公司生产的藤井染发焗油膏（自然黑AN-1）、上海汇魅化妆品有限公司生产的菲灵染发膏和菲灵染发膏（自然黑色）。不过经监管部门现场核查，并经生产企业确认，标示上海沪南日化有限公司生产的藤井染发焗油膏（自然黑AN-1）相关批次产品为假冒产品。