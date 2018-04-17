上海今年推广“放心医院食堂”-二级、三级及专科、民营医疗机构100%申报

晨报记者 徐妍斐

去年起，本市大力推进放心餐厅、放心学校食堂、放心职工食堂的建设，而今年，为提高医疗机构内食品经营场所以及医院食堂的食品安全水平，上海将建成一批覆盖各类医疗机构的“放心医院食堂”。2018年本市所有二级、三级及专科、民营医疗机构食堂100%申报“放心医院食堂”，鼓励其他医疗机构积极申报“放心医院食堂”。

加工和就餐间隔不宜超2小时

2018版“放心医院食堂”建设标准要求实施规范管理，对食品安全管理制度、食堂承包单位要求、规范化管理体系、备餐间相关卫生制度等等都有详细条文。其中提到，倡导采取适宜的加热保温措施，使饭菜温度维持在60℃以上；严控加工时限，建议加工和就餐时间间隔不超过2小时。

采取送餐车进行送餐的医疗机构，送餐距离和时间不宜过长，且最好不经过厕所等可能污染的区域。送餐车应具备保温设施，采用单独份盒饭方式配送的分装过程必须在备餐间内完成，并且分装完成后建议立即使用送餐车进行配送。送餐车和餐盒必须每天按要求清洗消毒，送餐员必须持有有效健康证上岗，送餐车应推送到专门区域进行分餐，该区域应符合食品安全要求，不与其他可能污染的区域和人员有交叉，推送和分餐应有专门人员和专门时段，分餐区域应定期清洗消毒。

标准还倡导医疗机构食堂通过视频监控等方式实施“明厨亮灶”，公开食品加工烹饪、冷菜等专间制作等重点区域食品加工操作过程。为了使食品可追溯，使用上海市食品安全联合会主导的安全营养食品供应链平台系统，以及规范使用“医院食品安全管理系统”报送相关信息等。

自动售货机须由医院审核资质

本市医疗机构内食品经营场所，包括超市、便利店、食品自动售货机。其规范要求是，食品经营许可证悬挂或摆放在店堂醒目位置；对进货进行查验，包括查看进货票据、供应商相关资质、产品合格证明文件，包括检疫合格证、卫生证书、产品合格证、检测报告等；食品进货台账登记齐全，符合要求，必要时登录本市现有的食品安全溯源系统；日常定期检查预包装食品包装是否完整、感官是否异常，并有记录。

婴幼儿配方乳粉实行专区或专柜销售，并设立指示牌；核对保健食品批件与产品标签信息是否相符；按照食品标签要求的储存条件储存食品，不同储存条件食品应设有专用储存区域；食品摆放应按照保质期时限采取“先进先出”原则，临保质期食品设置专柜或专门区域销售，不销售过期食品。

自动售货机的承包公司必须与医院方签订协议，并提供相应的资质给医院予以审核，并在机器上制作统一的标签标示，要求载明承包公司名称、所售产品明细、所售产品价格、医院联系电话或举报投诉电话等信息。应当制作补货记录，并由补货人员签字确认。